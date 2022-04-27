Ян Новиков: приоритетом для Концерна ВКО "Алмаз-Антей" является выполнение задач гособоронзаказа

ЦАМТО, 26 апреля. Безусловный приоритет для Концерна ВКО "Алмаз-Антей" – выполнение задач гособоронзаказа. Спектр задач, стоящих перед Концерном по этому направлению, весьма широк.

Об этом в интервью журналу "Национальная оборона" заявил генеральный директор Концерна Ян Новиков.

По его словам, "приоритет определяется основополагающими документами для предприятия оборонной промышленности: это ГПВ и ГОЗ на текущий и плановый периоды".

Среди других важнейших направлений деятельности Концерна Я.Новиков назвал: "обеспечение технологической независимости Концерна от иностранных поставщиков, в том числе за счет разработки и освоения передовых и импортозамещающих технологий; повышение оперативности реагирования на технологические задачи, возникающие в процессе производственной деятельности; цифровизация производственных и смежных процессов интегрированной структуры Концерна и выпускаемой продукции при проектировании, проведении испытаний, выполнении задач производства, ремонта и обслуживания, утилизации выпускаемой продукции; разработка и внедрение новых базовых промышленных технологий. И, конечно же, люди, кадры: именно от их квалификации зависит сохранение и приумножение наших компетенций, а в сегодняшних сложных условиях это важно вдвойне".