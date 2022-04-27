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ЦАМТО

Портфель экспортных заказов Концерна ВКО "Алмаз-Антей" превышает 7 млрд. долларов

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Стенд концерна "Алмаз-Антей" на МАКС-2019
Стенд концерна "Алмаз-Антей" на МАКС-2019.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

ЦАМТО, 26 апреля. По состоянию на начало текущего года портфель экспортных заказов на поставку ПВН Концерна ВКО "Алмаз-Антей" превысил 7 млрд. долл., заявил в интервью журналу "Национальная оборона" генеральный директор Концерна Ян Новиков.

По его словам, "здесь следует учитывать два момента. Во-первых, Концерн является крупной высоко диверсифицированной научно-производственной хозяйствующей структурой, разрабатывающей и выпускающей широкий перечень разнообразной продукции военного назначения. Этот перечень включает в себя, в частности, системы ПВО большой, средней и малой дальности наземного и корабельного базирования, интегрированные ракетные системы типа "Клаб", радиолокационные станции и комплексы, другие классы и типы изделий. Все перечисленное входит в портфель экспортных заказов Концерна".

Во-вторых, отметил Я.Новиков, "говоря о портфеле заказов, необходимо помнить, что с учетом реализации уже подписанных контрактов и заключения новых его величина и содержание непостоянны. Концерн поставляет на экспорт не только финальные образцы продукции военного назначения. Начиная с 2005 г. мы активно взаимодействуем с инозаказчиками в качестве субъекта военно-технического сотрудничества, предлагая зарубежным партнерам различное имущество, работы и услуги, необходимые для обеспечения послепродажного обслуживания поставленных им образцов техники. Эти продукция, работы и услуги тоже включаются в экспортный портфель Концерна".

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Алмаз-Антей
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