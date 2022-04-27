Россия применила на Украине новое средство маскировки

В ходе спецоперации на Украине российская армия применяет новое средство маскировки, снижающее заметность боевых машин для радаров и тепловизоров.

- Это синтетический материал, который надевается на технику в виде чехлов. Он в несколько раз снижает уровень теплового излучения, например, танка, так что тот практически сливается с фоновой поверхностью. В радиолокационном диапазоне существенно сокращается дальность обнаружения бронетехники, - рассказал РИА Новости информированный источник.

Новый способ маскировки в первую очередь предназначен для защиты техники от обнаружения с воздуха: беспилотниками и самолетами-разведчиками. Чехлы могут раскрашиваться в камуфлирующие цвета, снижая заметность боевых машин и в оптическом диапазоне.

- В рамках спецоперации различные типы такой маскировки применяютсяна ракетных комплексах "Искандер" и новейших танках Т-90М "Прорыв", - добавил собеседник агентства.

Кстати, накануне появилось первое фото Т-90М, задействованного в ликвидации попытки прорыва украинской бронегруппы под Харьковом. Танк был в новой защите.

Антон Валагин