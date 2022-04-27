Запад доминировал более двух веков. Но скоро его песенка будет спета

Лебединая песня западного альянса?

Мощь США и Европы угасает, пишет The Washington Post. Во многом это связано со стремительным ростом Китая и других развивающихся стран. Эти государства сейчас достаточно сильны, чтобы противостоять объединенной мощи Запада в его конфликте с Россией. Поэтому США должны сделать все возможное, чтобы не отдалить их от себя, а привлечь на свою сторону.

Генри Олсен

Единство западных демократий в ответ на специальную военную операцию России на Украине поразительно и назрело давно. Но угасающая экономическая мощь этих стран может означать, что это лебединая песня старого порядка.

Именно экономическая мощь позволяла Европе и США доминировать на планете. Развитие современной науки и промышленная революция дали Европе и ее "ответвлению" в виде Америки экономическую возможность продемонстрировать подавляющую военную силу. Благодаря этому они включили основную часть планеты в сферу своего влияния — зачастую принуждая такие страны, как Китай, к подчинению.

Либеральный, основанный на правилах международный порядок, возникший во второй половине XX века, опирался на непрерывное глобальное экономическое доминирование этих стран. Другие государства стали богаче, но Западная Европа, США и их азиатские союзники по-прежнему были далеко впереди. К 1950 году валовой внутренний продукт по паритету покупательной способности одних США был больше, чем Китая, Индии и России вместе взятых. Добавьте сюда остальные государств — членов НАТО и их азиатских союзников, и ни одна держава не смогла бы успешно противостоять их совокупной мощи.

Распад Советского Союза в 1991 году подтвердил это доминирование и способствовал его распространению. Бывшие советские сателлиты в Восточной Европе вступили в Европейский союз, а другие страны либерализовали экономики и стали торговыми партнерами Запада. В 2000 году государства, которые сейчас вводят санкции против России — Евросоюз и большинство стран НАТО, а также Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия, Тайвань, Швейцария и Сингапур — произвели 79,4% мирового ВВП.

За последние 20 лет в результате глобализации эта сила значительно сократилась. К 2020 году те же самые государства производили всего 60,4% мирового ВВП. Во многом это объясняется стремительным ростом Китая, однако Индия и другие развивающиеся страны тоже росли быстрее, чем Запад. Эти государства сейчас достаточно сильны, чтобы противостоять даже объединенной мощи Запада в его конфликте с Россией. Поэтому многие из них воздержались во время голосования при принятии резолюций ООН, осуждающих спецоперацию Путина, и отказываются вводить санкции против Москвы.

Эти тенденции, по всей вероятности, сохранятся. Если сосредоточиться на 30 крупнейших экономиках, то, по оценкам Международного валютного фонда, на страны, вводящие санкции против России, сейчас приходится 64,9% экономического производства. Организация прогнозирует, что к 2027 году этт показатель сократится до 58,5%. По прогнозам, к 2040 году у Китая и Индии вместе ВВП по паритету покупательной способности будет больше, чем у США и восьми других крупнейших государств, которые ввели санкции, вместе взятых. Добавьте к этому другие развивающиеся страны, такие как Бразилия, Мексика, Индонезия и Турция, и соотношение сил в мире изменится еще значительнее.

Такое развитие событий положит конец двухвековому глобальному господству Запада, если только некоторые из этих растущих государств не присоединятся к нашим рядам. Если страны, которые сегодня не применяют санкции, создадут неформальный альянс, чтобы конкурировать с Западом и вытеснить его, XXI век станет столетием растущей политической и военной напряженности. Предотвратить это — непременное условие западной государственной политики в обозримом будущем.

В этом стремлении Запад начинает с некоторых важных преимуществ. Индия — исторический соперник Китая. Она также является демократией, пусть временами и хаотичной. Западная критика индуистского национализма, который, судя по всему, в обозримом будущем станет доминирующим политическим движением в Индии, создает угрозу того, что эта важнейшая страна от нас отдалится. Здравый смысл подсказывает нам сохранять альянс, даже если это вызывает беспокойство у жителей Запада.

Подобные конфликты между западными либеральными социальными ценностями и геополитическими интересами должны разрешаться и в других местах. Освоение Бразилией огромных тропических лесов вызывает гнев климатических активистов. В Индии и Бразилии также содержится более половины мирового поголовья крупного рогатого скота, что является основным источником выбросов метана. Разве нам надо, чтобы климатическая активность привела эти страны в объятия Китая?

Взгляды Запада на гомосексуальность также могут осложнить нашу геополитику. Нигерия, например, к 2040 году войдет в число 15 крупнейших экономик мира и станет крупнейшим народным хозяйством Африки. Это государство, наряду со многими другими исламскими и африканскими странами, криминализирует однополые отношения. Да, это ужасно, но разве мы можем позволить, чтобы это оттолкнуло Нигерию от Запада? Рост могущества и влияния Китая означает, что у этих стран будет альтернатива фондам развития и экспорту продукции. И китайский авторитарный режим, конечно, не будет требовать от своих союзников проведения реформ в области прав человека.

По-прежнему верно изречение Фукидида: сильный делает то, что может, а слабый терпит то, что должен терпеть. Запад был мировым лидером на протяжении более двух столетий. Если мы не адаптируемся сейчас и не подготовимся к будущему, сегодняшней солидарные ответные действия в отношении России могут стать лебединой песней Запада.