Украина не получит обещанные Джонсоном британские 155-мм САУ AS-90

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Украина не получит британские самоходные гаубицы AS90, анонсированная британским премьер-министром Борисом Джонсоном отправка САУ не состоится. Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.

Не успел Зеленский обрадоваться поставкам британских самоходных гаубиц, обещанных Джонсоном, как оказалось, что никакие САУ на Украину не едут, а все сказанное британским премьер-министром неправда. Начинают сбываться предсказания, что Борис Джонсон слишком много говорит и обещает, не обсудив предварительно это с британским правительством. На этот раз он пообещал отправить на Украину 20 (двадцать) 155-мм самоходных гаубиц AS-90 и 45 тысяч артиллерийских снарядов к ним. Через Польшу, естественно. Но министр обороны Бен Уоллес все испортил, заявив, что никто и никуда не едет.

В общем, британские 155-мм САУ AS-90 поставляться на Украину не будут. По словам Уоллеса, информация об отправке гаубиц "не соответствует действительности". Вместо САУ на Украину поедут самоходные зенитные установки Stormer с ракетами Starstreak, как и обещали в Лондоне.

Между тем в Вашингтоне приняли решение о поставке на Украину боеприпасов советского производства на 165 млн. долларов. Решение принято по итогам визита в Киев глав Госдепа и Пентагона Энтони Блинкена и Остина Ллойда. В Госдепартаменте уже одобрили вероятную поставку боеприпасов "нестандартных калибров" Киеву. Как поясняется, речь идет об артиллерийских снарядах и боеприпасов для РСЗО.

Ранее США заявили о поставке на Украину 155-мм гаубиц М-777 и боеприпасов к ним. Как заявил глава Пентагона, 90 орудий и 184 тысячи снарядов к ним якобы уже пересекли границу и находятся на украинской территории.