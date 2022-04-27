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Самоходные гаубицы PzH 2000 для Украины

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Самоходные гаубицы PzH 2000 для Украины
Самоходные гаубицы PzH 2000 для Украины.
Источник изображения: invoen.ru

По утверждениям зарубежных источников, высока вероятность того, что Нидерланды поставят Вооруженным Силам Украины (ВСУ) несколько самоходных 155 мм гаубиц Panzerhaubitz 2000 (PzH 2000) немецкого производства. Последнее следует из заявлений голландских политиков и военных. Однако обязательным условием эффективного применения оружия является предварительная подготовка личного состава. Как сообщается, в этом отношении помощь окажет Германия, на территории которой проводится подготовка как немецких, так и голландских артиллеристов. В своем интервью от 21 апреля 2022 года федеральный министр обороны Кристина ЛАМБРЕХТ (Christine Lambrecht) подтвердила готовность Берлина обучить военнослужащих ВСУ использованию  PzH 2000.

Центральным местом подготовки артиллеристов бундесвера является центр объединенной тактической огневой поддержки и навесного огня в Идар-Оберштайне (Idar-Oberstein). В его структуре свой собственные отдел имеют Сухопутные войска Нидерландов. Для подготовки курсантов центр оснащен так называемыми башенными тренажерами и симуляторами. Стрельба боевыми отрабатывается либо на близлежащем тренировочном полигоне Баумхолдер (Baumholder), либо в Бергене (Bergen). По данным пресс-службы Министерства обороны ФРГ заявка на подготовку украинских военнослужащих в артиллерийском учебном центре уже подана.

Возможность Нидерландов поставлять на Украину артиллерийские системы из собственных запасов эксперты связывают с тем, что из более, чем 50 орудий PzH 2000-NL, закупленных в период с 2004 по 2009 год, первоначально войсками использовались только около 25. Остальные гаубицы хранились на складе и фактически предназначались для продажи. Однако, по-видимому, подходящего покупателя не нашлось.

155-мм самоходная гаубица PzH 2000-NL


Не позднее 2018 года прошла дискуссия о реактивации менее десятка САУ для действующих войск. В результате восемь гаубиц были переданы в эксплуатацию артиллерийским подразделениям Нидерландов.

В последнее время бундесвер также увеличил свой парк гаубиц с 80 до 108 орудий, которыми оснащены четыре смешанных артиллерийских дивизиона. Сообщается, что в распоряжении бундесвера в общей сложности находится 121 орудие. Часть из них демонтированы и переоборудованы в учебные башни, с помощью которых отрабатываются соответствующие действия расчетов.

С конца 1990-х годов Министерство обороны Германии закупило у Krauss-Maffei Wegmann (KMW) в качестве преемника устаревающей САУ M-109 в общей сложности 185 самоходных гаубиц PzH 2000. Со временем многочисленные копии поступили на вооружение дружественных государств, таких как Литва и Хорватия. Помимо них, PzH 2000 поставлены в Италию, Грецию и Катар. Новым заказчиком является Венгрия. В 2018 году Будапешт заказал 24 орудия.

Следует отметить, что немецкие и голландские гаубицы, некоторые из которых находятся в эксплуатации более 20 лет, требуют модернизации устаревшей электроники и прицелов. Кроме того, планируется оптимизировать гаубицы бундесвера под стрельбу управляемыми боеприпасами Vulcano с дальностью около 70 км. По данным Министерства обороны Нидерландов, две страны уже договорились о совместной модернизации среднего жизненного цикла артиллерийских систем на вторую половину десятилетия.

По материалам ресурса esut.de

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Страны
Венгрия
Германия
Греция
Италия
Катар
Литва
Нидерланды
Украина
Хорватия
Продукция
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PzH 2000
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