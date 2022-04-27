Войти
ИноСМИ

Этот год станет рекордным по мировым расходам на вооружение. Россия в пятерке лидеров

461
0
0
Начало морских учений по обороне Крыма
Начало морских учений по обороне Крыма.
Источник изображения: © Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ

В 2021 году побит рекорд мировых расходов на вооружение. В этом возможен новый

В этом году будет побит рекорд глобальных расходов на вооружение, пишет Rzeczpospolita. Спрос в оборонной промышленности чрезвычайно вырос из-за конфликта на Украине. Больше всего на вооружение потратили США. Россия замыкает пятерку лидеров. Аналитики сомневаются, сможет ли Москва удержать расходы на текущем уровне из-за санкций.

Хуберт Козел

В 2021 году мировые расходы на вооружение достигли рекордного уровня в 2,11 триллиона долларов, свидетельствуют расчеты Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

Государства всего мира увеличили расходы на вооружение на 0,7%. Они растут уже семь лет подряд. Аналитики SIPRI прогнозируют, что текущий год снова станет рекордным. Спрос в оборонной промышленности чрезвычайно вырос из-за конфликта на Украине.

Больше всего потратили Соединенные Штаты. В 2021 году они выделили 801 миллиард долларов, но эти расходы на 1,4% меньше, чем в прошлом. На втором месте по-прежнему Китай с 293 миллиардами долларов. Это на 4,7% больше, чем в 2020 году, и китайские расходы на вооружение растут уже 27 год подряд. Следующие позиции занимают Индия (76,6 миллиардов долларов), Великобритания (68,4 миллиардов долларов) и Россия (65,9 миллиардов долларов). Российские расходы на вооружение увеличились на 2,9% и составили 4,1% от ВВП страны.

— Трудно сказать, сохранит ли Россия расходы на вооружение на подобном уровне. Санкции сейчас жестче, чем в 2014 году, но высокие цены на энергоресурсы могут помочь Москве сохранить позиции, — считает Диего Лопес Да Силва, аналитик SIPRI.

В десятку стран с самыми высокими военными расходами вошли Франция (56,6 миллиардов долларов), Германия (56 миллиардов долларов), Саудовская Аравия (55,6 миллиардов долларов), Япония (54,1 миллиардов долларов) и Южная Корея (50,2 миллиардов долларов). Польша занимает двадцатую строчку (между Нидерландами и Тайванем) с 13,7 миллиардами долларов. Украина же находится за пределами первой тридцатки. Ее оборонные расходы в прошлом году достигли 5,9 миллиардов долларов, что составило 3,2% ВВП страны. Со времени присоединения Крыма к России в 2014 году украинские военные расходы увеличились на 72%.

Из европейских стран НАТО в прошлом году только восемь выполнили обещание потратить на оборону не менее 2% ВВП. Однако с момента присоединения Крыма в этом вопросе наблюдался некоторый прогресс. В 2014 году в группе европейских членов НАТО, которые тратят на оборону не менее 2% ВВП, были только две страны.

— Расходы в Европе уже росли, и эта тенденция ускорится. Обычно изменения происходят медленно, пока не наступит кризис, после чего идут в более высоком темпе. Я думаю, что мы сейчас находимся именно в таком моменте, — убеждает Люси Берауд-Судро, директор программы SIPRI по вооружениям.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Индия
Китай
Нидерланды
Польша
Россия
Саудовская Аравия
США
Тайвань
Украина
Франция
Южная Корея
Япония
Компании
СИПРИ
Проекты
2020-й год
NATO
Похожие новости
18.03.2022
Постоянно демонстративное наблюдение
15.11.2021
ОАЭ занимают пятое место в мире по стоимостному объему импорта вооружений по итогам последних 8 лет
22.10.2021
Структура экспорта стран-поставщиков по фактическим поставкам ПВН по 10 регионам мира в 2013-2020 гг.
22.10.2021
Рейтинг 10 регионов мира по фактическому объему экспорта ПВН в 2013-2020 гг. возглавляет Северная Америка
10.09.2015
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
08.10.2007
НЕСКОНЧАЕМАЯ МИЛИТАРИЗАЦИЯ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ. Военные расходы всех стран мира продолжают расти, утверждают эксперты СИПРИ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.04 11:43
  • 1
В Белгородской области горит склад с боеприпасами, работает ПВО в Курской и Воронежской областях
  • 27.04 11:42
  • 24384
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.04 11:41
  • 1
Малайзия готова помочь России с полупроводниковой продукцией
  • 27.04 11:10
  • 1
В России допустили появление у Украины ракет с дальностью в сотни километров
  • 27.04 11:03
  • 1
БМП-1АМ "Басурманин" замечены в районе проведения спецоперации
  • 26.04 19:08
  • 52
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 26.04 18:53
  • 2
«Крымский мост армия Украины взорвать не сможет. Бояться не надо»
  • 26.04 16:20
  • 1
Похожий на Т-90М стелс-танк впервые замечен в районе спецоперации
  • 26.04 12:14
  • 10
В сети появились фото предположительно с крейсером «Москва» во время пожара
  • 26.04 11:51
  • 11
Новейшая гиперзвуковая ПКР YJ-21 должна обеспечить преимущество ВМС НОАК в Азиатско-Тихоокеанском регионе
  • 26.04 10:06
  • 1
Путин: в России пофамильно знают кураторов из ЦРУ, работающих с органами безопасности Украины
  • 26.04 08:45
  • 1
Ростех разработал первую российскую энергетическую установку для арктических платформ
  • 26.04 04:44
  • 10
Более 100 единиц парадной военной техники передислоцируется с Алабино в Печатники
  • 26.04 02:55
  • 17
Воины ДНР модернизировали БМП-2, установив динамическую защиту
  • 25.04 20:20
  • 1
В Минобороны подтвердили, что МБР «Сармат» станет носителем гиперзвукового блока «Авангард»