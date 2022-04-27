Этот год станет рекордным по мировым расходам на вооружение. Россия в пятерке лидеров

В 2021 году побит рекорд мировых расходов на вооружение. В этом возможен новый

В этом году будет побит рекорд глобальных расходов на вооружение, пишет Rzeczpospolita. Спрос в оборонной промышленности чрезвычайно вырос из-за конфликта на Украине. Больше всего на вооружение потратили США. Россия замыкает пятерку лидеров. Аналитики сомневаются, сможет ли Москва удержать расходы на текущем уровне из-за санкций.

Хуберт Козел

В 2021 году мировые расходы на вооружение достигли рекордного уровня в 2,11 триллиона долларов, свидетельствуют расчеты Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

Государства всего мира увеличили расходы на вооружение на 0,7%. Они растут уже семь лет подряд. Аналитики SIPRI прогнозируют, что текущий год снова станет рекордным. Спрос в оборонной промышленности чрезвычайно вырос из-за конфликта на Украине.

Больше всего потратили Соединенные Штаты. В 2021 году они выделили 801 миллиард долларов, но эти расходы на 1,4% меньше, чем в прошлом. На втором месте по-прежнему Китай с 293 миллиардами долларов. Это на 4,7% больше, чем в 2020 году, и китайские расходы на вооружение растут уже 27 год подряд. Следующие позиции занимают Индия (76,6 миллиардов долларов), Великобритания (68,4 миллиардов долларов) и Россия (65,9 миллиардов долларов). Российские расходы на вооружение увеличились на 2,9% и составили 4,1% от ВВП страны.

— Трудно сказать, сохранит ли Россия расходы на вооружение на подобном уровне. Санкции сейчас жестче, чем в 2014 году, но высокие цены на энергоресурсы могут помочь Москве сохранить позиции, — считает Диего Лопес Да Силва, аналитик SIPRI.

В десятку стран с самыми высокими военными расходами вошли Франция (56,6 миллиардов долларов), Германия (56 миллиардов долларов), Саудовская Аравия (55,6 миллиардов долларов), Япония (54,1 миллиардов долларов) и Южная Корея (50,2 миллиардов долларов). Польша занимает двадцатую строчку (между Нидерландами и Тайванем) с 13,7 миллиардами долларов. Украина же находится за пределами первой тридцатки. Ее оборонные расходы в прошлом году достигли 5,9 миллиардов долларов, что составило 3,2% ВВП страны. Со времени присоединения Крыма к России в 2014 году украинские военные расходы увеличились на 72%.

Из европейских стран НАТО в прошлом году только восемь выполнили обещание потратить на оборону не менее 2% ВВП. Однако с момента присоединения Крыма в этом вопросе наблюдался некоторый прогресс. В 2014 году в группе европейских членов НАТО, которые тратят на оборону не менее 2% ВВП, были только две страны.

— Расходы в Европе уже росли, и эта тенденция ускорится. Обычно изменения происходят медленно, пока не наступит кризис, после чего идут в более высоком темпе. Я думаю, что мы сейчас находимся именно в таком моменте, — убеждает Люси Берауд-Судро, директор программы SIPRI по вооружениям.