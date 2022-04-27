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Военное обозрение

Польский премьер подтвердил передачу Украине снятых с хранения танков Т-72М

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Источник изображения: topwar.ru

Польша передала Украине танки, бронетехника уже находится на украинской территории. Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Польские власти подтвердили передачу Киеву танков Т-72, снятых с хранения, однако какие-либо подробности рассказывать отказались. Поэтому что-то узнать о количестве полученных Украиной танков не получается. Тот же Моравецкий вообще отказался говорить на эту тему, заявив, что сейчас "еще рано", но поставку танков подтвердил.

Я не буду говорить об этом сегодня. Мы расскажем об этом в свое время. Из соображений безопасности — прежде всего наших украинских соседей, друзей — мы не будем об этом говорить

- заявил он.

Если с танками не все понятно, то в вопросе с возможной поставкой на Украину истребителей МиГ-29 внесена ясность, самолеты останутся у Польши. По словам Моравецкого, передача их Украине снята с повестки и больше не обсуждается.

Ранее западная прессе, включая польскую и украинскую, писала о том, что Варшава якобы намерена передать Украине до 100 (ста) танков советского образца Т-72М, которые являются упрощенной модификацией 1979 года, на них отсутствует динамическая броня, современные системы управления огнем, многоканальные прицелы. Данные танки находились на базе хранения в Люблине в ожидании модернизации.

Напомним, что в настоящее время у Украины отсутствуют возможности самостоятельно и в массовом порядке производить ремонт и модернизацию бронетехники, поскольку по всем бронетанковым заводам были нанесены удары высокоточными ракетами.

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Украина
Продукция
Т-72
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