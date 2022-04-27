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РИА Новости

Источник рассказал о новой маскировке ВС России, применяемой на Украине

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Боевой запуск ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по уничтожению ангаров с военной техникой и боеприпасами ВСУ
Боевой запуск ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по уничтожению ангаров с военной техникой и боеприпасами ВСУ.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Вооруженные силы России в рамках специальной военной операции на Украине применяют новый вид маскировки, который снижает заметность боевых машин в инфракрасном и радиолокационном диапазоне, сообщил РИА Новости информированный источник.

"<...> Маскировка представляет собой синтетический материал, который надевается сверху на технику в виде чехлов или покрытий. Материал снижает уровень теплового излучения, например, танка в несколько раз, так что он практически сливается с фоновой поверхностью. В радиолокационном диапазоне существенно сокращается дальность обнаружения техники", — рассказал собеседник агентства.

Он пояснил, что в первую очередь эта маскировка предназначена для снижения заметности техники вражескими БПЛА и самолетами-разведчиками.

По словам источника, покрытие также может раскрашиваться в камуфлирующие цвета, снижая заметность военной техники в видимом оптическом диапазоне.

"В рамках спецоперации различные виды такой маскировки применяются на оперативно-тактических ракетных комплексах "Искандер", а также на новейших танках Т-90М "Прорыв", — уточнил собеседник агентства.

Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Искандер
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
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Проекты
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