Фрегат ТОФ отразил "авианалет" в заливе Петра Великого

Фрегат Тихоокеанского флота (ТОФ) "Маршал Шапошников" провел комплексное учение по предназначению в акватории залива Петра Великого, сообщил "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 3 ранга Илья Колесников.

Сначала экипаж провел тренировку по отражению средств воздушного нападения условного противника с применением комплексов противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, при этом ставили ложные уводящие и отвлекающие цели. Затем успешно отразил воздушный авианалет условного противника, роль которого выполнял самолет Морской авиации ТОФ.

На полигоне боевой подготовки, отрабатывая противоминные задачи, моряки "Адмирала Шапошникова" обнаружили имитаторы морских плавающих мин и уничтожили их из шестиствольных 30-миллиметровых артиллерийских установок АК-630М.

На втором этапе учения специалисты ракетно-артиллерийской боевой части фрегата успешно провели практические артиллерийские стрельбы по воздушной мишени - светящей авиабомбе САБ-250, сброшенной с самолета.

Ночью моряки отработали задачи обороны при стоянке на незащищенном рейде. Применили ручные противодиверсионные гранатометы. А для поражения условных боевых пловцов использовали ручные гранаты.

Ранним утром, после выхода фрегата из района якорной стоянки, его экипаж отработал мероприятия по борьбе за живучесть на ходу после объявления учебной аварийной тревоги. Задачей была ликвидация условной пробоины с поступлением забортной воды.

Все эти мероприятия экипаж фрегата "Маршал Шапошников" проводил в рамках комплексного учения в соответствии с планом боевой подготовки флота.

Ольга Журман