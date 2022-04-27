Войти
ИноСМИ

Раскрыта реальная цель США на Украине

425
0
0
Владимир Украины Владимир Зеленский во время встречи с министром обороны США Ллойдом Остином в Киеве
Владимир Украины Владимир Зеленский во время встречи с министром обороны США Ллойдом Остином в Киеве.
Источник изображения: © CC BY-SA 4.0 / Пресс-служба Офиса президента Украины

США раскрыли свою реальную цель на Украине: "Мы хотим ослабить Россию"

США прямым текстом говорят, что мир на Украине им не нужен, как и любые переговоры, пишет редакция итальянского сайта Nicola Porro. Вашингтон продолжает поставлять Киеву вооружение и уже не стесняется очевидного: его реальная цель — ослабить Россию.

Вот он — план США, который, казалось бы, уже всем понятен, но которому не хватало печати официальности. Цель администрации Байдена на Украине заключается не в том, чтобы как можно скорее положить конец боевым действиям, предотвратить гибель людей, бомбежки и жестокости. Цель — "ослабить Россию" через украинского посредника. Это противостояние сверхдержав, в котором военные Зеленского сражаются с западным оружием в руках.

Вернувшись после молниеносного визита в Киев вместе с госсекретарем Энтони Блинкеном, глава Пентагона Ллойд Остин рассказал о целях американской поддержки украинского сопротивления. "Мы хотим видеть Россию ослабленной до такой степени, чтобы она не могла совершать такие действия, какие она совершила на Украине", — сказал Остин.

˂…˃

Уже несколько дней есть ощущение, что на западном фронте образовались два лагеря. С одной стороны — американский и британский лагерь, который, похоже, стремится лишить Путина сил, как на внутреннем фронте (через санкции), так и в чисто военном смысле. С другой стороны — европейцы, с Францией и Германией в авангарде, которые поддерживают Зеленского, но не хотят сжигать мосты с Кремлем.

Неслучайно президент Украины, приветствуя двух эмиссаров Байдена, назвал США "ближайшими союзниками Украины наряду с британцами" благодаря "более крепкому, чем когда-либо, партнерству". Неслучаен и сильный разлад по линии Киев–Берлин, который стал особенно заметен после отказа Украины принять президента Германии.

У американцев и британцев — больше, чем у партнеров из ЕС — Украина просит все новое и новое оружие. Президент Зеленский представил список необходимой ему военной помощи, чтобы выдержать в битве за Донбасс, в который вошло еще более мощное вооружение. Мариуполь, похоже, потерян. Москва стремится взять под контроль юго-восток страны. И Одесса, вероятно, станет следующей целью. "Вы не можете прийти к нам с пустыми руками, и мы ожидаем не просто подарков или каких-то тортов, мы ожидаем конкретных вещей и конкретного оружия", — таково было обращение Зеленского к союзникам. Киев просит предоставить ему противоракетные системы, зенитные установки, бронемашины и танки. Байден уже ответил поддержкой в размере 3,4 миллиарда долларов, и партнеры по НАТО сделали то же самое. Но Украине этого недостаточно. "Мы верим, что Украина может победить, — заверяет Пентагон. — Мы верим, что они могут победить, если у них будет правильное вооружение, правильная поддержка, и мы собираемся сделать все, что в наших силах, и продолжим делать все, что в наших силах".

А как насчет переговоров? Как насчет урегулирования при посредничестве Турции? Об этом уже никто и не говорит. По сообщениям, Путин отказался от идеи сесть за стол переговоров с Зеленским. Но компромисс не пытаются найти даже по ту сторону баррикад. Киев не намерен отдавать Донбасс, то же самое касается и России. Таким образом, миссия Антониу Гутерриша, генсека Организации Объединенных Наций, кажется, обречена на провал.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Турция
Украина
Франция
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
30.03.2022
Украина – только начало
18.01.2022
Foreign Affairs (США): НАТО пора захлопнуть свои двери
26.10.2021
Hromadske (Украина): «Мы должны убедить партнеров, что НАТО станет сильнее с Украиной». Интервью с бывшим командующим войсками США в Европе
22.04.2021
Fronda (Польша): США не позволят России безнаказанно вторгнуться на Украину
20.04.2021
Svenska Dagbladet (Швеция): Путин играет с огнем на Украине
15.02.2021
Nowa Europa Wschodnia (Польша): польско-российские отношения приобрели конфликтный характер, но войны никто не хочет
29.01.2013
Армии XXI века: звон мечей и стон булата
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.04 11:42
  • 24384
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.04 11:41
  • 1
Малайзия готова помочь России с полупроводниковой продукцией
  • 27.04 11:10
  • 1
В России допустили появление у Украины ракет с дальностью в сотни километров
  • 27.04 11:03
  • 1
БМП-1АМ "Басурманин" замечены в районе проведения спецоперации
  • 26.04 19:08
  • 52
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 26.04 18:53
  • 2
«Крымский мост армия Украины взорвать не сможет. Бояться не надо»
  • 26.04 16:20
  • 1
Похожий на Т-90М стелс-танк впервые замечен в районе спецоперации
  • 26.04 12:14
  • 10
В сети появились фото предположительно с крейсером «Москва» во время пожара
  • 26.04 11:51
  • 11
Новейшая гиперзвуковая ПКР YJ-21 должна обеспечить преимущество ВМС НОАК в Азиатско-Тихоокеанском регионе
  • 26.04 10:06
  • 1
Путин: в России пофамильно знают кураторов из ЦРУ, работающих с органами безопасности Украины
  • 26.04 08:45
  • 1
Ростех разработал первую российскую энергетическую установку для арктических платформ
  • 26.04 04:44
  • 10
Более 100 единиц парадной военной техники передислоцируется с Алабино в Печатники
  • 26.04 02:55
  • 17
Воины ДНР модернизировали БМП-2, установив динамическую защиту
  • 25.04 20:20
  • 1
В Минобороны подтвердили, что МБР «Сармат» станет носителем гиперзвукового блока «Авангард»
  • 25.04 11:36
  • 1
Германия планирует передать Украине бронированные тягачи для перевозки техники