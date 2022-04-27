Раскрыта реальная цель США на Украине

США раскрыли свою реальную цель на Украине: "Мы хотим ослабить Россию"

США прямым текстом говорят, что мир на Украине им не нужен, как и любые переговоры, пишет редакция итальянского сайта Nicola Porro. Вашингтон продолжает поставлять Киеву вооружение и уже не стесняется очевидного: его реальная цель — ослабить Россию.

Вот он — план США, который, казалось бы, уже всем понятен, но которому не хватало печати официальности. Цель администрации Байдена на Украине заключается не в том, чтобы как можно скорее положить конец боевым действиям, предотвратить гибель людей, бомбежки и жестокости. Цель — "ослабить Россию" через украинского посредника. Это противостояние сверхдержав, в котором военные Зеленского сражаются с западным оружием в руках.

Вернувшись после молниеносного визита в Киев вместе с госсекретарем Энтони Блинкеном, глава Пентагона Ллойд Остин рассказал о целях американской поддержки украинского сопротивления. "Мы хотим видеть Россию ослабленной до такой степени, чтобы она не могла совершать такие действия, какие она совершила на Украине", — сказал Остин.

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Уже несколько дней есть ощущение, что на западном фронте образовались два лагеря. С одной стороны — американский и британский лагерь, который, похоже, стремится лишить Путина сил, как на внутреннем фронте (через санкции), так и в чисто военном смысле. С другой стороны — европейцы, с Францией и Германией в авангарде, которые поддерживают Зеленского, но не хотят сжигать мосты с Кремлем.

Неслучайно президент Украины, приветствуя двух эмиссаров Байдена, назвал США "ближайшими союзниками Украины наряду с британцами" благодаря "более крепкому, чем когда-либо, партнерству". Неслучаен и сильный разлад по линии Киев–Берлин, который стал особенно заметен после отказа Украины принять президента Германии.

У американцев и британцев — больше, чем у партнеров из ЕС — Украина просит все новое и новое оружие. Президент Зеленский представил список необходимой ему военной помощи, чтобы выдержать в битве за Донбасс, в который вошло еще более мощное вооружение. Мариуполь, похоже, потерян. Москва стремится взять под контроль юго-восток страны. И Одесса, вероятно, станет следующей целью. "Вы не можете прийти к нам с пустыми руками, и мы ожидаем не просто подарков или каких-то тортов, мы ожидаем конкретных вещей и конкретного оружия", — таково было обращение Зеленского к союзникам. Киев просит предоставить ему противоракетные системы, зенитные установки, бронемашины и танки. Байден уже ответил поддержкой в размере 3,4 миллиарда долларов, и партнеры по НАТО сделали то же самое. Но Украине этого недостаточно. "Мы верим, что Украина может победить, — заверяет Пентагон. — Мы верим, что они могут победить, если у них будет правильное вооружение, правильная поддержка, и мы собираемся сделать все, что в наших силах, и продолжим делать все, что в наших силах".

А как насчет переговоров? Как насчет урегулирования при посредничестве Турции? Об этом уже никто и не говорит. По сообщениям, Путин отказался от идеи сесть за стол переговоров с Зеленским. Но компромисс не пытаются найти даже по ту сторону баррикад. Киев не намерен отдавать Донбасс, то же самое касается и России. Таким образом, миссия Антониу Гутерриша, генсека Организации Объединенных Наций, кажется, обречена на провал.