Операция на Украине меняет дипломатические приоритеты Макрона

"Президент поговорит с Путиным, но с согласия Зеленского и по его просьбе, когда можно будет" — эту фразу пресс-службы Макрона цитирует автор парижской "Фигаро". Ее статья прославляет победившего на выборах Макрона. Хотя непонятно, кому же помог этот "миротворец по согласованию" с Зе и с Байденом. "Демократ", месяцами боровшийся с ковидом комендантским часом.

Эммануэль Макрон посвятит следующие несколько недель сохранению европейского единства перед лицом российско-украинского кризиса.

Международная политика редко оказывает влияние на президентские выборы во Франции. Выборы 2022 года прошли в тени Владимира Путина и под гром орудий на Украине. Такая ситуация непременно приведет Эммануэля Макрона к пересмотру дипломатических приоритетов второго срока его президентства. В течение последних пяти лет президент Франции вел очень активную дипломатическую деятельность в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Он вернул Францию в сердце Европы и попытался сделать Евросоюз стабилизирующей силой в мире. ЕС ему виделся посредником в миросистеме, где доминируют Китай и Соединенные Штаты. Правда, из-за спецоперации на Украине Макрону придется именно на этом кризисе сосредоточить силы и внимание Франции и ЕС (который Макрон, как французский президент, все еще будет возглавлять в течение нескольких недель). Потому что украинский кризис принес варварство к самым восточным воротам нашего континента. Несомненно, Елисейскому дворцу нужно будет пояснить свою политику в отношении России.

Президент спускается на землю

Эммануэль Макрон мечтал о прекрасном новом мире, но именно российская тема вынудила его, реалиста, спуститься на землю. Операция, начатая против Украины 24 февраля, разрушила все его надежды показать хозяину Кремля правоту Запада и включить его гигантскую страну (Россию — прим. ИноСМИ) в систему с центром в Евросоюзе. Все попытки Макрона заставить Путина отказаться от его безумных военных амбиций провалились. Мизерные уступки, которых, как казалось миротворцу Макрону, он добился 7 февраля после пятичасового трудного разговора, порой переходившего в монолог Владимира Путина, улетучились. Путин убил их одной фразой, прозвучавшей сразу после вылета самолета Макрона. (Очевидно, имеются в виду сказанные 8 февраля слова Путина о том, что вступление Украины в НАТО сделает альянс официально враждебным России из-за притязаний Украины на Крым — прим. ИноСМИ.) Многочисленные телефонные переговоры Макрона с российским президентом, прошедшие после начала военной кампании 24 февраля, также ни к чему не привели.

Даже если диалог с Владимиром Путиным велся от имени Европы, очевидно, что Макрон получил на него согласие Зеленского. А может быть, Макрон и вел свою переговорную деятельность по просьбе Владимира Зеленского. Метод Макрона состоял в том, чтобы поддержать Украину делом, продолжая вести словесный диалог с президентом России. Но оказалось, что Россия принимает такую схему лишь до определенного предела, а не бесконечно. Макрон столкнулся с реальностью, а она была представлена властью Владимира Путина, основанной на обломках советского тоталитаризма и историческом наследии бывшей царской империи. Из-за своей доброты Макрон оказался под влиянием политического течения, которое отрицало актуальность книги чешского эмигранта Милана Кундеры "Похищенный Запад". Опубликованная в 1983 году, эта книга наталкивает на важные умозаключения. Одно из них: не может быть нормальных отношений с Россией до тех пор, пока режим Владимира Путина будет держать ее в заложниках. В итоге президенту Франции было суждено увидеть, как его дипломатические усилия утонули в море крови, вдруг залившем Украину. Этот новый вызов по вопросу безопасности, с которым столкнулась Европа, несомненно, заставит Эммануэля Макрона пересмотреть свою политику в отношении России.

Не будем преувеличивать вред от благородства Макрона: он не сделал никаких уступок Владимиру Путину в первый срок своего президентства. Он ни разу не ставил под вопрос санкции ЕС, введенные после аннексии Крыма. Он не колебался, в отличие от политиков Германии, в вопросе оказания военной помощи Украине и усиления давления на Кремль. Но поток его благонамеренных заявлений сбил с толку некоторых его европейских партнеров.

В итоге пришлось внести ясность. Не согласованная с другими западными странами инициатива Макрона по установлению стратегического диалога с Владимиром Путиным в 2019 году была осуждена союзниками. Планировавшаяся встреча в летней резиденции Макрона не состоялась. Но разговоры о ней усилили подозрения стран Центральной и Восточной Европы насчет некоторой мягкотелости Франции в отношении России.

Стратегическая автономия

Украинский кризис, однако, имел самые разнообразные последствия. Он, похоже, укрепил убежденность президента Франции в необходимости стратегического диалога, причем архитектуру безопасности в Европе он хочет пересматривать вместе с Россией. Эммануэль Макрон почему-то всегда считал, что потребности России в безопасности "законны" и должны обсуждаться. Это желание, подтверждавшееся на протяжении всего его мандата и не исчезнувшее после начала российской "операции", заставило некоторых опасаться. Вдруг Макрон вернется к привычной мягкотелости в отношениях с путинской Россией после окончания украинского кризиса? Однако, как отмечает эксперт Селия Белин в статье для Foreign Affairs, этот проект может быть реализован, только если другие европейские лидеры его поддержат. А этого не будет: этого не хотят страны Центральной и Восточной Европы; кроме того, французские заявления также вызвали гнев президента Зеленского. Украинский лидер, несмотря на дружбу с Эммануэлем Макроном, считает, что Франция могла бы оказывать большую поддержку его стране.

Макрон между Россией и Западом

Действия Эммануэля Макрона в последние недели французского председательства в Европейском Союзе рискуют выглядеть как трюк канатоходца. С самого начала кризиса он привлекал европейских партнеров к своим инициативам и многочисленным консультациям. Но после демонстрации европейского единства в начале спецоперации среди западных стран вновь появились разногласия. Будет сложно достичь консенсуса между Польшей, которая требует ужесточения политики в отношении России, и Венгрией Виктора Орбана, который все еще смеет заявлять о своих нормальных отношениях с Владимиром Путиным. Как можно совместить желание ЕС запретить импорт энергоносителей из России и планы Германии, которая сопротивляется введению газового эмбарго. И все эти разрывы будет трудно сократить.

Конфликт на Украине станет проверкой и других дипломатических намерений Эммануэля Макрона. По сути, кризис подтвердил его видение Европы, которая, по его мнению, должна развивать свою стратегическую автономию, снова стать сильной и взять судьбу в свои руки. Европа должна сама научиться защищать свои восточные рубежи в момент, когда США поворачиваются к Тихоокеанскому региону. Ряд европейских стран приняли решение увеличить свои оборонные бюджеты. Но это не обязательно будет означать поддержку французского проекта, поскольку уровень безопасности континента снижается быстрее, чем укрепляется обороноспособность стран-участниц.

Возрождение НАТО

Но вот что хорошо: российско-украинский конфликт реанимировал НАТО. Швеция и Финляндия стремятся вступить в ряды альянса. Соединенные Штаты вынуждены временно вернуться в Европу. Только у них есть средства, чтобы поставлять Украине достаточное количество оружия и успокоить страны Восточной Европы, живущие в страхе стать следующей мишенью Кремля.

Попытки России и Китая навязать западному миру свою авторитарную альтернативную модель могут также помешать стремлению Эммануэля Макрона сделать Европу альтернативным центром силы, наблюдающим за дуэлью между Китаем и США. Если эта российско-китайская контрмодель наберет силу и начнет еще более откровенное наступление на демократический мир, не придется ли Европе, а вместе с ней и Франции, еще крепче привязать себя к западному лагерю и его ценностям? Ситуация на Украине также поставит под вопрос отношения между Францией и США, которые ухудшились из-за конфликта насчет того, французы или англосаксы будут поставлять Австралии её подводные лодки. Не добавило сплоченности Западу и отступление американцев из Сирии и Афганистана. Правда, Джо Байден поддержал дипломатические усилия Эммануэля Макрона в отношении Владимира Путина. Это будет одной из сложных задач Эммануэля Макрона в конце французского председательства в Евросоюзе: сократить разрыв между расположенными в Европе членами ЕС и их трансатлантическими союзниками (очевидно, имеются в виду США и Канада - прим. ИноСМИ). Конечная цель Макрона — помочь всему Западу сохранить необходимое единство перед лицом России.

После того, как в прошлом месяце стало известно о массовом убийстве в Буче, "Эммануэль Макрон придерживается мнения, что Владимир Путин не намерен в настоящее время начать полноценные переговоры". Так нам объяснили в Елисейском дворце. Однако контакты с Россией до конца не прерваны. "Президент поговорит с Владимиром Путиным, но с согласия Владимира Зеленского и по его просьбе, когда можно будет", — объясняет пресс-служба Макрона. Насколько ужесточат российскую политику Эммануэля Макрона то, что он назвал "цинизмом" и "ложью" главы российского государства? Как повлияют на Макрона военные преступления, совершенные на Украине? Французский лидер готов вернуться в Киев. Совершенно очевидно, что его дипломатические шаги в течение ближайших недель будут в основном посвящены попыткам сохранить европейское единство против России в российско-украинском кризисе. Со многими другими острыми проблемами, от иранского ядерного кризиса, достигшего апогея, до вызовов, брошенных Франции в Мали и Сахеле, придется немного подождать.

Изабель Лассер (Isabelle Lasserre)