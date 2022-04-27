Финский депутат объяснила, почему нельзя вступать в НАТО

Анна Контула выступает против членства в НАТО: "Очевидно, что после Украины Россия в ближайшее время ни на кого не нападет"

Скоро Финляндии нужно будет принять решение о вступлении в НАТО, пишет Helsingin Sanomat. По информации издания, большинство депутатов финского парламента поддерживают членство в альянсе. Но не Анна Контула. В интервью газете парламентарий объясняет, почему выступает против.

Эмиль Эло (Emil Elo)

Финляндия думает о вступлении в НАТО. Согласно информации, собранной Helsingin Sanomat, большинство депутатов парламента Финляндии поддерживают членство в НАТО и считают подачу заявки довольно вероятным шагом.

Депутат Анна Контула (Anna Kontula, "Левый союз") выступает против вступления Финляндии в НАТО, о чем она заявила в пасхальное воскресенье.

Контула обосновывает свои взгляды тем, что членство в НАТО вряд ли укрепит безопасность Финляндии: после присоединения к альянсу число стран, негативно относящихся к Финляндии, может, наоборот, возрасти. Это, в числе прочего, может увеличить угрозу терроризма.

Помимо этого, в НАТО входят страны, имеющие систему ценностей, отличающуюся от финской — или, по крайней мере, отличающуюся от системы ценностей Контула. Это, к примеру, США, Турция и Венгрия.

Контула также рассуждает о важности тщательного принятия решений с учетом того, что в будущем должны произойти серьезные перемены в международной экономике, структуре населения и расстановке сил.

У нее очень четкая позиция в отношении НАТО.

"Сейчас, проанализировав происходящее, я не буду менять свои взгляды. Посмотрим позже, права я или нет".

Контула анализировала информацию, полученную от разных специалистов — в том числе и других депутатов. И все же она пришла к позиции, отличной от мнения большинства.

— Почему?

— Политика касается будущего. Когда речь заходит о сложных вопросах, присутствует значительная степень неопределенности. На самом деле, никто не может сказать, какое решение будет мудрым для Финляндии.

"Мы сможем судить об этом только спустя многие годы" , — говорит она.

Она говорит, что, к примеру, изменение климата подтверждается научными фактами, которые можно учитывать или не учитывать в политике. В вопросах, связанных с НАТО, факты и сценарии имеют меньшее значение, поскольку события могут начать развиваться в любом направлении.

О будущем России Контула судить трудно. Соседнее с Финляндией государство находится в таком состоянии, которое может привести как к развитию демократии, так и к росту авторитаризма или полному хаосу.

"Приблизительного сценария развития России, на который можно было бы опираться в выстраивании своей позиции, нет", — говорит она.

— Впереди только неизвестность. Неужели нам не нужно ни к чему готовиться?

— Стоило бы, если бы единственной переменной была бы вероятность военного вторжения России. Однако на столе много других факторов, различающихся по степени серьезности.

По мнению Контула, президент России Владимир Путин приобрел в спорах о НАТО слишком большой вес.

"Путин — 70-летний мужчина, и есть биологические основания, дающие нам право предположить, что он вряд ли еще долгое время будет оказывать влияние на внешнюю политику Финляндии и политику безопасности".

Поэтому, по мнению Контула, приводить Путина в аргументах не стоит — сценарии лучше составлять, исходя из действий всей России.

"Очевидно, что после Украины Россия в ближайшее время ни на кого не нападет".

— Это точно?

— Мне еще не встретился ни один специалист, который бы был уверен, что у нас есть острая угроза вторжения.

Контула —из числа тех политиков, которые исходят в своих рассуждениях о НАТО не только из того, насколько стремительно Финляндии надо присоединиться к альянсу. Такая позиция приветствуется, но для Контулы она неприятна.

Однако, будучи депутатом, ей приходится все же участвовать в таких дискуссиях.

"Я не очень хотела бы об этом говорить, я бы скорее обсудила проблему забастовок. Дискуссия о НАТО меня совершенно не воодушевляет, но сейчас, к сожалению, нет выбора".

Беседовать о НАТО, по мнению Контула, тяжело, даже невозможно. Дело не в демократии, а в теме.

"Большую часть информации толком не изучить. Некоторые вещи в докладах упомянуть нельзя, потому что это секретная информация", — говорит она.

"Как демократия может действовать в ситуации, когда вопрос нельзя тщательно изучить, несмотря на все желание?"

Контула обнародовала свою позицию в отношении НАТО после того, как большинство депутатов парламента Финляндии уже выразили поддержку идее вступления в НАТО. Кто-нибудь может сказать, что придерживаться другой позиции сейчас легко.

"Конечно. Сценарий, который я поддерживаю, вряд ли будет реализован. Судя по всему, мне не придется отвечать за свои слова. Впрочем, не придется отвечать и за мои предыдущие высказывания".

Контула напоминает, что она предупреждала компанию "Фенновойма" о зависимости от России еще много лет назад. Тогда ей сказали, что она просто не понимает нынешнюю политику.

"Сейчас те же самые критики считают, что при нынешних обстоятельствах проект атомной электростанции реализовывать нельзя".

После выступления против присоединения к НАТО Контула начали активно писать. Ее называют "путинистом" — и много еще кем.

"Один гражданин даже предложил мне завести детей — чтобы я начала думать о будущем иначе. Моему младшему ребенку недавно исполнилось 18 — и я уже бабушка".

Один человек обратил внимание, что в своем посте с заявлением Контула не упомянула Россию.

"Я даже не задумалась, что при обсуждении угрозы потенциального вторжения в Финляндию нужно отдельно упоминать слово „Россия“. Неужели кто-то подумал, что я говорю о Швеции или рассуждаю о потенциальном нападении на Финляндию Эстонии?"