Запад призвали быть на Украине посмелее

Забрезжила горькая правда: Путин может победить на Украине. Это будет катастрофа

Обозреватель Guardian Саймон Тисдолл призывает западные страны к более решительным шагам на Украине. Журналист с ужасом рассуждает о будущем успехе российской спецоперации и той катастрофе, которую он будет означать для пресловутого "миропорядка, основанного на правилах". При этом последствия прямого военного столкновения НАТО и России автора почему-то не пугают.

Саймон Тисдолл

Поразительный вышел контраст. В Нью-Йорке генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с запоздалой, но крайне необходимой инициативой по прекращению конфликта на Украине. "Перед лицом великой опасности и далеко идущих последствий он [Гутерриш] хотел бы обсудить неотложные шаги во имя мира", — заявил его представитель. Он сообщил, что глава ООН предлагал немедленные личные переговоры с Владимиром Путиным в Москве и Владимиром Зеленским в Киеве.

Это обнадеживает. Но примерно в то же время британский премьер Борис Джонсон, сбежавший в Индию от скандала вокруг вечеринок на Даунинг-стрит, красочно разнес все мирные усилия в пух и прах. Путина он назвал вероломной рептилией. "Я действительно не понимаю, как украинцы могут взять и о чем-то с ним договориться. Как можно вести переговоры с крокодилом, когда у него в пасти твоя нога?" — риторически спросил Джонсон.

Эта зияющая пропасть тревожна вдвойне. Она говорит о том, что у главы ООН и постоянного члена Совбеза ООН нет единого мнения насчет дальнейших шагов. На первый план выдвигается проблема посерьезнее: западные лидеры только и делали, что трубили о единстве целей, однако же на поверку подходы к кризису не только разные, но и порой противоположные.

Возмущение Запада, разгоревшееся с началом российской операции 24 февраля, начинает угасать. Теперь, когда Москва разворачивает медленный и масштабный натиск на востоке, крепнет беспокойство, что конфликту нет конца и края, а его экономический и человеческий ущерб окажется воистину глобальным.

Джонсон редко когда заглядывает дальше текущего момента. По его словам, Великобритания и НАТО "продолжат придерживаться своей стратегии" и будут вводить против России новые санкции и наращивать Киеву поставки оружия. Джонсон поддерживает свободную, независимую Украину, но, как и другим лидерам альянса, ему не хватает грамотного долгосрочного плана, как этого достичь. Что если украинские войска начнут проигрывать? Что если страна расколется или окажется на грани краха?

Цена провала — истинная цена путинской победы — будет ошеломляющей. Она окажется неприемлемой как для капризных западных демократий, так и для стран победнее, на которые одновременно обрушились пандемия, инфляция, перемена климата, энергетический кризис и дефицит продовольствия. Однако, близоруко руководствуясь корыстными интересами в таких вопросах, как импорт российской нефти и газа, а также из-за страха дальнейшей эскалации, западные лидеры сторонятся трудного выбора, который бы обеспечил Украине выживание и смягчил эти напасти.

Прошедшая неделя стала мрачным взглядом в будущее, которое нас ждет, если Путин безнаказанно продолжит боевые действия, будет шантажировать ядерным и химическим оружием и нарушать устав ООН. Резко понизив свои прогнозы роста из-за конфликта, Международный валютный фонд предрек всемирный экономический раскол, рост долга и общественные беспорядки.

Глава Всемирного банка Дэвид Малпасс (David Malpass) сказал, что из-за перебоев с поставками надвигается "человеческая катастрофа" в виде беспрецедентного 37-процентного роста цен на продовольствие. Это поставит миллионы на грань нищеты, усугубит голод и сделает образование и медицину для малоимущих еще недоступнее.

Лишь за два месяца Украину покинули свыше 5 миллионов человек. За ними последуют новые беженцы, и это усугубит бедственное положение мигрантов от Афганистана до Сахеля. По данным Всемирной продовольственной программы, в пострадавшей от засухи Восточной Африке в этом году голод грозит 20 миллионам человек. Засуху устроил не Путин, но ООН предупреждает, что конфликт на Украине может вредить борьбе с глобальным потеплением, усугубив дальнейшую миграцию.

Политические последствия конфликта, если его не остановить, неисчислимы. Будущее ООН как авторитетного глобального форума, законодателя и миротворца окажется под угрозой, как предупредили Гутерриша на прошлой неделе более 200 бывших чиновников. Под угрозой окажется и доверие к международному суду, чей судебный приказ о выводе войск Путин отверг, и ко всей системе наказания за военные преступления.

С точки зрения демократических норм и прав человека, полное или даже частичное подчинение Украины будет означать катастрофу для международного порядка, основанного на правилах, и триумф деспотов по всему миру. Какой сигнал услышит, например, Китай насчет Тайваня или даже тот же Путин, ведь он уже точит зуб на уязвимые прибалтийские республики? Исламские террористы планируют воспользоваться тем, что Запад отвлекся на Украину, и будут млеть от триумфа насилия.

Но дороже всех за свою неспособность остановить боевые действия, спасти Украину и как можно жестче наказать российский режим-изгой заплатят Европа и ЕС. В перспективе их ждет вторая холодная война с постоянными базами НАТО у границ России, резко возросшие расходы на оборону, ускоренная гонка ядерных вооружений, непрекращающаяся кибер- и информационная война, повсеместные перебои с энергией, стремительное удорожание жизни и рост популистского правоэкстремизма при поддержке России — как во Франции.

Короче говоря, грядет новая эра нестабильности. Чего ради политикам вроде Джо Байдена, Олафа Шольца и Эммануэля Макрона мириться с таким опасным будущим, если, заняв более решительную позицию, они смогут его предотвратить, хотя бы частично? Ведь избегая рисков сегодня, они сделают завтрашний день еще рискованнее.

Одной отправки оружия с наилучшими пожеланиями недостаточно. На прошлой неделе западные лидеры обсуждали гарантии безопасности Украине по окончании боевых действий. Это все чудесно. Но конфликт идет прямо сейчас. Кто гарантирует выживание Украины в ближайшие недели, которые обещают стать решающими?

Давайте начистоту. При всем своем героизме и самопожертвовании, Украина вполне может проиграть. Как ни ужасно это прозвучит, но Путин может победить. Если Запад настолько отказался от своих принципов и ценностей, что на это согласится, нас всех ждет новый мир — мир боли.