Раненным в спецоперации вручили сертификаты на жилье

Участникам специальной военной операции на Украине впервые вручили сертификаты. Они дают право получить целевой жилищный заем на покупку собственной квартиры или строительство дома в рамках системы накопительно-ипотечного кредитования.

Долгожданные документы раненым в ходе спецоперации офицерам, прапорщикам и солдатам-контрактникам передали в реабилитационно-образовательном центре при филиале Центрального военного клинического госпиталя им. А. А. Вишневского. Напомним, что по решению министра обороны РФ Сергея Шойгу, в этом центре пострадавших в зоне боевых действий не только лечат, но и готовят по новым специальностям. Они должны помочь военным быстрее наладить жизнь после госпиталя. Сертификаты им передали замруководителя Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Минобороны России Александр Артамонов и начальник ФГАУ "Росжилкомплекс" МО РФ Валерий Абраменков.

Вот как отнесся к этой акции сержант Артур Пфлигер. "Отрадно, что я нахожусь на подготовке в реабилитационно-образовательном центре для получения новой специальности, - признался Артур. - Так совпало, что мне вручили сертификат на приобретения жилья. Конечно, радует еще и то, что пока я нахожусь здесь на госпитализации, моя семья, моя супруга сможет приобрести квартиру без моего присутствия. Это очень хорошо, я считаю".

В Минобороны РФ также сообщили, ведомственные органы жилищного обеспечения уже подбирают в различных регионах России служебные квартиры для офицеров и контрактников, которые решили после лечения, реабилитации и профессиональной переподготовки к продолжить военную службу. Новые должности им всем уже пообещали. А скоро еще снимут и жилищную проблемы.

"Все военнослужащие будут обеспечены служебным жильем с учетом расположения нового места службы, транспортной доступности и наличия объектов социальной инфраструктуры. Либо они станут получать ежемесячную денежную компенсацию за наем жилья в избранном месте жительства", - пояснили в Минобороны РФ.

Там добавили, что в программу образовательного центра заложены мероприятия, необходимые для восстановления здоровья и медицинской реабилитации раненых. В ведомстве практикуют индивидуальный подход к определению дальнейшего служебного предназначения каждого такого военного. Для них предусмотрены особый порядок прохождения службы, предоставление социальных льгот и гарантий, в том числе по жилищному обеспечению.

Юрий Гаврилов