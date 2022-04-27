Цельная практичность: ВС РФ выводят из строя транспортную инфраструктуру Украины

При этом российские военные пока не разрушают железнодорожные мосты

Российские ВКС и ракетные войска 25 апреля впервые нанесли удары по ключевым объектам железнодорожной инфраструктуры Украины. За день высокоточным оружием большой дальности уничтожены электроустановки в районах железнодорожных станций Красное, Здолбунов, Жмеринка, Бердичев, Ковель и Коростень. Кроме того, в городе Кременчуг под удар попали хранилища с нефтепродуктами, откуда снабжались украинские войска. По словам экспертов, вывод из строя железнодорожной инфраструктуры может предотвратить поток подкреплений и помочь российскому наступлению.

Не сжигать мосты

Российские военные впервые нанесли такой массированный удар по ключевым объектам железнодорожной инфраструктуры, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Сейчас «Укрзализница» (железная дорога Украины. — «Известия») в зоне боёв работает в основном на ВСУ. По ней перебрасываются войска, снабжение, подвозится топливо, — объяснил он. — Вывод из строя железнодорожной инфраструктуры предотвратит поток подкреплений и поможет российскому наступлению. Танк или БМП без надёжного обеспечения топливом — бесполезный хлам, который можно только бросить. Именно поэтому российское высокоточное оружие регулярно применяется против баз хранения и распределения топлива.

Эксперт отметил, что пока нанесённые удары довольно мягкие и их нельзя назвать необратимыми. Восстановить тяговые подстанции, пути, насыпи можно будет достаточно оперативно. Российские военные пока воздерживаются от более радикальных шагов, например — разрушения железнодорожных мостов. Это решение может быть пересмотрено, в случае если по ним пойдут эшелоны с поставленной странами НАТО техникой. Все координаты мостов известны, как и технические характеристики. Их восстановление потребует гораздо больше времени и средств.

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, на северной окраине Кременчуга уничтожены объекты по производству топлива нефтеперерабатывающего завода, а также хранилища с нефтепродуктами, которые использовались для обеспечения военной техники группировки украинских войск.

Всего крылатыми ракетами воздушного базирования за ночь и день поразили 33 военных объекта. Среди них — штаб террористической группировки «Правый сектор» (организация запрещена в России) в Новогродовке и четыре склада боеприпасов.

Оперативно-тактическая и армейская авиация за сутки атаковали 139 военных объектов Украины, в том числе топливное хранилище в районе населенного пункта Новая Дмитровка и 129 районов сосредоточения живой силы и военной техники.

— Подразделения артиллерии за сутки выполнили 967 огневых задач. Поражены 33 пункта управления, 929 опорных пунктов, районов скопления живой силы и военной техники, а также пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, — перечислил Игорь Конашенков.

Ракетные войска России нанесли 34 удара. В списке наиболее значимых поражённых целей — пункты управления 81-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 110-й бригады территориальной обороны и стартовая позиция тактического ракетного комплекса «Точка-У».

Средствами ПВО за сутки над Украиной уничтожены 17 беспилотников. Ещё два дрона по сообщению губернатора Курской области Романа Старовойта были перехвачены около 4 утра 25 апреля у села Боровское Рыльского района. В эфире телекомпании «ВГТРК-Курск» были продемонстрированные их обломки с сохранившимися надписями Bayraktar TB2 и UJ-22 Airborne (украинский беспилотный бомбардировщик, способный нести 82-мм миномётные мины). Жертв и разрушений на земле не было.

Вечером 25 апреля со стороны ВСУ начался обстрел села Журавлёвка в Белгородской области в России, есть пострадавшие мирные жители, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что один мужчина получил ранение в руку, а женщина — в шею. Кроме того, разрушены несколько жилых домов.

Зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в воздухе над Чернобаевкой сбита украинская ракета «Точка-У» и 18 снарядов реактивной системы залпового огня.

Всего по данным оборонного ведомства с начала специальной военной операции уничтожены 141 украинский самолет, 110 вертолетов, 570 беспилотных летательных аппаратов, 265 зенитных ракетных комплексов, 2554 танка и других боевых бронированных машин, 283 установки реактивных систем залпового огня, 1104 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2380 единиц специальной военной автомобильной техники.

Никто не вышел

Российские войска в Мариуполе 25 апреля в одностороннем порядке прекратили боевые действия в районе «Азовстали», где укрылись оставшиеся подразделения боевиков. Одновременно были открыты гуманитарные коридоры для эвакуации мирных граждан с территории предприятия, войска были отведены. Однако к исходу дня оттуда так никто и не вышел, заявил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) генерал-полковник Михаил Мизинцев.

— С одной стороны официальные лица Киева постоянно и публично заявляют о якобы находящихся в подземных сооружениях «Азовстали» рабочем персонале комбината, женщинах и детях, а с другой — намеренно отвергают все гуманитарные инициативы российской стороны и никаких практических мер по эвакуации указанных лиц не предпринимают. Такое абсолютно нелогичное и непоследовательное поведение киевских властей в очередной раз подтверждает их откровенное безразличие к судьбам конкретных людей — к гражданам собственной страны, — подчеркнул генерал.

По его словам, Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию и федеральные ведомства продолжают фиксировать факты бесчеловечного отношения киевских властей к мирным жителям.

— В населенном пункте Карловка Донецкой Народной Республики националистические батальоны заминировали дамбу Карловского водохранилища, — рассказал Михаил Мизинцев. — В случае подрыва в зоне затопления окажутся шесть населенных пунктов с общей численностью населения более 10 тыс. человек.

После ухода воды на всей территории затопления будет повреждена система жизнеобеспечения (канализация, водопровод, водоочистные сооружения, имеющие резервуары с химическими средствами), что приведет к резкому ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки в районе затопления и распространению инфекционных заболеваний, добавил генерал.

— Текущее положение дел усугубляется недоступностью медицинского обеспечения, отсутствием лекарственных препаратов, в том числе жизненно важных; в Николаевской области с целью запугивания мирного населения, предпринимающего самостоятельные попытки эвакуироваться в Россию на личных автомобилях и пешком, боевики территориальной обороны заминировали проселочные дороги и обочины вблизи населенных пунктов Капустино, Суворовка и Антоновка; в городе Авдеевка Донецкой Народной Республики в жилом доме по улице Королева неонацисты оборудовали опорный пункт, на верхних этажах размещены огневые точки, во дворе — тяжелая техника и РСЗО, при этом мирных жителей насильно удерживают в своих квартирах, прикрываясь ими как «живым щитом», — заявил Михаил Мизинцев.

По данным начальника НЦУО, за прошедшие сутки из опасных районов Украины и из Донецкой и Луганской народных республик на территорию России были эвакуированы 9 285 человек, из них — 733 ребенка. Всего с начала военной операции эвакуировали 975 234 человека, в том числе 178 091 ребенка.

Прорвали оборону

В Минобороны России 25 апреля рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в ходе боевых действий мужество и самоотверженность.

Штурмовая группа, в состав которой входил сержант Велимир Тригуб, обеспечивала безопасное продвижение колонны. Во время пешей разведки группа обнаружила опорный пункт украинского подразделения. Несмотря на значительное превосходство противника в живой силе и в вооружении, российские военнослужащие вступили в бой, рассказали в военном ведомстве. В скоротечной атаке более 20 боевиков были уничтожены прицельным огнем, семь — сложили оружии и сдались в плен, а более 70 человек отступили.

Скоро они организовали контратаку, стараясь вернуть утраченные позиции. Велимир Тригуб с пятью военнослужащими оказался отрезанным от основных сил штурмовой группы.

— Ведя огонь из стрелкового оружия, сержант Тригуб удерживал занятый опорный пункт до прибытия основных сил батальона в течение трех часов, — уточнили в Минобороны. — Смелые и решительные действия позволили российским войскам выйти на новый рубеж и закрепиться там.

Колонна инженерных подразделений из 40 машин и более 100 военнослужащих под руководством подполковника Андрея Найданова преодолела более 200 км, чтобы выйти в заданный район. Во время одной из стоянок инженеры обнаружили беспилотный летательный аппарат, зависший над ними. Оценив обстановку, Андрей Найданов принял решение сменить место дислокации

Спустя семь минут после выхода российской колонны противником был нанесен мощный артиллерийский удар по населенному пункту, где она находилась.

— Во время продвижения колонны Андрей умело маневрировал, совершал противоударные маневры, выводя людей и технику из-под огня. Благодаря профессионализму и решительным действиям Андрея Найданова колонна без потерь в личном составе и технике прибыла в заданный район, — отметили в российском военном ведомстве.

Матрос Сергей Вошков в составе БТГ участвовал в ожесточенных боях по освобождению одного из населенных пунктов. В ходе прорыва эшелонированной обороны Сергей получил ранение руки, но не покинул своего подразделения и спас своих товарищей от смерти. После очередного минометного налета в расположении российского подразделения загорелся автомобиль с боеприпасами. Мгновенно оценив ситуацию, Сергей Вошков запрыгнул в горящий автомобиль и отвел его на безопасное расстояние, где тот и взорвался.

После этого матрос Сергей Вошков вернулся и продолжил вести бой. За свой геройский поступок он был награжден медалью «За отвагу».

Антон Лавров

Роман Крецул

Богдан Степовой