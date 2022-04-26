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Ростех

Ростех разработал первую российскую энергетическую установку для арктических платформ

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Источник изображения: Макет платформы «Каменномысское-море». Фото: ПАО «Газпром»

Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха разработала первую российскую энергетическую установку ГТА-8 для морских добывающих платформ. Агрегат устойчив к экстремальным условиям: соленой воде, штормам и отрицательным температурам. Первые установки будут осуществлять энергоснабжение арктической ледостойкой платформы «Каменномысское-море» у берегов Ямала.

Энергетическая установка может работать на двух видах топлива: газообразном и жидком, что снижает стоимость эксплуатации и упрощает обслуживание. Всего платформа получит четыре агрегата ГТА-8, суммарная мощность электростанции составит 32 МВт.

«Ранее для этих целей в Россию поставлялось импортное оборудование. Наши научные и производственные компетенции позволяют произвести полное импортозамещение в данном сегменте. Электростанция на базе энергетических установок ГТД-8 – это первый продукт в линейке агрегатов, над созданием которой мы работаем. Оборудование способно работать в экстремальных условиях и будет снабжать энергией морские ледостойкие платформы. Первая поставка планируется в 2023 году», – сказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

Ростех также разрабатывает и производит широкую линейку наземных энергетических газотурбинных агрегатов мощностью от 2,5 до 25 МВт, в том числе газотурбинные электростанции ГТЭС-2,5, «Урал-6000» и турбину большой мощности ГТД-110М.

Месторождение Каменномысское-море открыто в 2000 году. Запасы составляют 535 млрд кубометров природного газа. Добычу планируется начать в 2025 году из 42 скважин. В перспективе несколько месторождений в окрестностях Ямбурга (Каменномысское-море, Северо-Каменномысское, Семаковское, Тота-Яхинское, Антипаютинское, Чугорьяхинское, Обское, Парусовое, Северо-Парусовое) будут разрабатываться взаимосвязанным технологическим комплексом с транзитом газа через имеющиеся мощности на Ямбургском месторождении.

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Страны
Россия
Компании
ГАЗ Группа
ОДК УК
Ростех
Персоны
Артяков Владимир
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1 комментарий
№1
26.04.2022 08:45
Цитата, q
Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха разработала первую российскую энергетическую установку ГТА-8 для морских добывающих платформ. Агрегат устойчив к экстремальным условиям: соленой воде, штормам и отрицательным температурам.
Первая морская на 8МВт.., значит подают как "первая"....., --- тогда к каким номерам отнести морские газотурбинные двигатели НК-87 , установленные на экраноплане "Лунь".... или НК-8-4К установленные для поддува на экраноплане "Орлёнок" , глотающие чисто морскую воду..., или НК-361 для привода эл/генератора , чуть более 8МВт на сжиженном природном газе , установленный на газотурбовозе....
Параллельных работ и сопутствующее удорожание продукции более чем достаточно в условиях санкций.
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