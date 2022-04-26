Станкостроение: эпоха возрождения

Станкоинструментальная отрасль является важнейшей, ее состояние во многом определяет уровень развития российской промышленности и экономики в целом. Сейчас, когда импорт промышленного оборудования ограничен, развитие собственного станкостроения входит в число важнейших задач для страны. Тема импортозамещения в этой отрасли для России не нова. Наиболее наглядным примером в истории нашей страны является индустриализация 1930-х годов, когда за одну пятилетку количество станков отечественного производства выросло в разы.

Упадок данной отрасли в 1990-е, нехватка специалистов и разработок сегодня – все невозможно преодолеть в одночасье. Но работа в этом направлении ведется, и вполне уверенно. Настоящий прорыв планирует совершить Ростех, создав холдинг со специализацией в области разработки и производства тяжелого обрабатывающего оборудования и инструмента. К 2030 году компания намерена занять половину российского рынка промышленных станков.

Взлет и падение отечественного станкостроения

В начале прошлого столетия Первая мировая и гражданская войны практически полностью подорвали экономику страны. Существующий станочный парк мог едва обеспечить потребности восстанавливаемых предприятий. Однако вскоре перед страной была поставлена амбициозная задача – в 1928 году был принят пятилетний план развития народного хозяйства. По итогам первой пятилетки страна из аграрной должна превратиться в индустриальную, способную производить своими собственными силами необходимое оборудование.

За пять лет производство станкостроительной продукции в стране росло небывалыми темпами. Эти годы часто называют временем зарождения советской станкостроительной промышленности. Официальной датой возникновения отрасли считается 29 мая 1929 года, когда был образован «Станкотрест». К 1932 году на восьми заводах был налажен выпуск токарных, шлифовальных и фрезерных станков. К началу Великой Отечественной войны в стране действовало уже несколько десятков таких предприятий. В суровые военные годы было произведено около 80 тыс. только металлорежущих станков.

В послевоенные годы перед станкостроительной отраслью были поставлены две основные цели – увеличить объем выпуска продукции и улучшить ее технические характеристики. В различных регионах страны заработали новые станкостроительные заводы: Минский, Рязанский, Коломенский и другие.

Советский координатно-расточный станок особо высокой точности с ЧПУ

Существует мнение, что СССР не мог конкурировать в производстве автоматизированных станков. Выпуск станков с ЧПУ в стране был налажен в 1970-е годы, примерно несколько десятков моделей. В 1991 году в стране изготавливалось более половины всей необходимой комплектации для производства таких станков. На момент распада СССР десятки тысяч советских станков работали за границей: в Германии, Швейцарии, Франции, Японии. В 1991 году на Парижской станкостроительной выставке было представлено около 50 единиц советского оборудования.

В начале 1990-х годов станкоинструментальная отрасль России стала сдавать свои прежние позиции. Выпуск металлорежущих станков сократился в разы, а станков с ЧПУ вообще в десятки раз. В 2009 году производство станков достигло самого низкого показателя за всю историю страны. К этому времени закрылись многие станкостроительные заводы, оставшиеся работали очень слабо.

Вернуться в свой «СТАН»

Первые шаги по «реанимации» отрасли были предприняты уже в «нулевых». В 2009 году создана государственная структура «РТ Машиностроение». Через четыре года на ее базе Ростех создал системный интегратор российской станкостроительной отрасли «Станкопром», который объединил исследовательские институты, станкостроительные предприятия, инструментальные заводы, коммерческие и инжиниринговые предприятия.

В 2012 году частные инвесторы образовали на базе Стерлитамакского станкостроительного завода холдинг «СТАН», куда вошли еще несколько предприятий отрасли. Сегодня в структуру холдинга входят: НПО «Станкостроение», «Станкотех», Рязанский станкозавод, Ивановский станкостроительный завод, «Шлифовальные станки», «Донпрессмаш». На производственных площадках выпускается современное оборудование. Как отмечают представители компании, десять модельных рядов «СТАН» покрывают подобную продукцию 25 иностранных брендов.

Фото: Игорь Генералов

Госкорпорация Ростех в 2019 году приняла решение поддержать «СТАН» в сложной ситуации, и предложила свои компетенции в области антикризисного управления, направленную на стабилизацию финансового положения компании, развитие новых компетенций, увеличение экспортных возможностей. В 2021 году «СТАН» совместно с компанией «РТ-Капитал» Госкорпорации Ростех запустили производство новой линейки высокоскоростных высокоточных портальных центров. Это оборудование уникально для российского рынка, по своим возможностям не имеет аналогов среди отечественных разработок. А возможности новинки действительно впечатляют – на производстве такой центр может заменить три вида универсальных станков, выполнить более восьми операций за сеанс, вдвое сократить время изготовления детали.

С продукцией станкостроительных активов Госкорпорации Ростех можно ознакомиться на ежегодной выставке «Металлообработка», которая проводится с 1984 года и является крупнейшим отечественным проектом в области станкостроения. В прошлом году на этой выставке свои достижения, помимо «СТАН», представили еще 577 станкостроительных предприятий, в числе которых также «Станкопром» и Концерн «Калашников». Последний, к примеру, является единственным официальным производителем станков ИЖ 250ИТВМ на территории России. Станки этой серии – «рабочие лошадки» на приборостроительных и машиностроительных предприятиях.

Ростех – за станком

В 2020 году правительством страны была принята «Стратегия развития станкоинструментальной промышленности на период до 2035 года», в которой было отмечено, что текущий объем производства металлообрабатывающего оборудования покрывает лишь 17% внутреннего спроса. Справедливости ради можно отметить, что в 2016 году этот показатель составлял лишь 8%. Вклад станкостроения в валовый внутренний продукт составляет 0,02%, что в разы ниже показателей основных стран-лидеров по производству станков: Китая (0,15%), Японии (0,23%), Германии (0,32%).

При этом спрос отечественных предприятий на высокотехнологичное оборудование растет, особенно с учетом перехода на новый технологический уклад и цифровизацию производства. Сейчас, когда импорт иностранного промышленного оборудования ограничен, развитие собственных производителей станкостроительной продукции входит в список ключевых задач страны.

Фото: компания «СТАН»

В «Стратегии развития станкоинструментальной промышленности на период до 2035 года» рост производства станкоинструментальной продукции планируется со средним темпом на уровне 5,7% в год, до уровня 79,5 млрд рублей к 2035 году. При этом увеличение уровня локализации российской продукции отрасли должно вырасти до 70% за счет развития отечественного производства ключевых высокотехнологичных комплектующих.

Воплощать эти планы на практике поможет новая инициатива Ростеха – создание холдинга со специализацией в области разработки и производства тяжелого обрабатывающего оборудования и инструмента для промышленности. Новый холдинг объединит существующие станкостроительные активы Ростеха: «Станкопром» и его дочерние организации, НИТИ «Прогресс», и некоторых других производителей отрасли. Единая структура поможет оптимизировать производственные процессы, сконцентрироваться на разработке новых технологий в станкостроении. К 2030 году объединенная станкостроительная компания намерена занять до половины российского рынка промышленного оборудования.