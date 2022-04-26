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Время электроники

Российский «Микрон» удвоит производство чипов лишь к 2025 году

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Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» компания «Микрон»
Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» компания «Микрон».
Источник изображения: industry-hunter.com

«Микрон» намерен в ближайшие годы вдвое увеличить объемы выпускаемых кремниевых пластин, чтобы победить дефицит отечественных полупроводников в России. На это заводу потребуется 10 млрд руб. «Микрон» намерен закупить подержанное производственное оборудование, что в последние годы стало стандартной мировой практикой в этой отрасли.

Российский производитель микросхем «Микрон», называющий себя «чипмейкером №1 в России», собирается в ближайшие годы удвоить объемы выпускаемой продукции, пишет «Коммерсант». По плану руководства вендора, к 2025 г. суммарный выпуск кремниевых пластин для микросхем с топологией 180-90 нм должен увеличиться с нынешних 3000 в месяц до 6000.

Для реализации этого плана «Микрону» потребуются инвестиции. Завод, в настоящее время принадлежащий ГК «Элемент» (входит в госкорпорацию «Ростех») и АФК «Система», намерен затратить на это около 10 млрд руб. Кто в итоге станет инвестором, на момент публикации материала оставалось неизвестным, но руководство рассчитывает на получение денег от государства в рамках проекта по развитию отечественной электроники.

Данный проект – это комплекс мер, рассчитанных на оживление данной отрасли. Он включает в себя многомиллиардные вложения как в производство российской электроники, так и в повышение спроса на нее со стороны граждан страны. Немалые средства власти хотят выделить и на устранение кадрового голода в данной сфере, усугубившегося в конце зимы – весной 2022 г.

Со слов источников «Коммерсанта», план по «Микрона» по развитию отечественного производства микроэлектроники и удвоению собственных мощностей заранее включает моменты, позволяющие сэкономить на тратах. Коснется это в первую очередь производственного «железа».

По информации издания, «Микрон» намерен оснащать новые линии оборудованием, приобретенным на вторичном рынке. В частности, это будут установки травления, осаждения и фотолитографии.

С одной стороны, использование подержанного оборудования на новых линиях выглядит как попытка выжить в условиях антироссийских санкций, введенных иностранными государствами после начала спецоперации. С другой, в начале нынешнего десятилетия это стало повсеместной нормой. Вторичное оборудование для производства микросхем скупают компании по всего мира. Оно и стоит дешевле (хотя и не всегда), и задержки с поставками изменяются лишь парой месяцев, тогда как новое «железо» из-за повышенного спроса на него в условиях дефицита полупроводников приходится ждать годами.

Расширение производства «Микрон» планирует по вполне объективным причинам. С конца февраля 2022 г. зеленоградский завод завален заказами, поскольку Россия под гнетом санкций начала экстренный переход на отечественные чипы. Они резко потребовались во многих областях, в том числе в устройствах интернета вещей и в оборудовании для телеметрии.

На фоне роста объема заказов «Микрон» уперся в потолок своих производственных возможностей. Имеющихся мощностей не хватает: для примера, сейчас завод может выпускать не более 13 млн чипов для банковских карт, тогда как стране могут понадобиться десятки миллионов таких микросхем.

Однако не все верят в то, что план «Микрона» по расширению производства, в том числе и за счет подержанного оборудования, поможет победить внутрироссийскую нехватку микросхем. Источники издания на рынке микроэлектроники утверждают, что завод действительно может закупить «железо» в странах Азии и затем наладить его работу силами отечественных специалистов. Но при этом он может столкнуться с нехваткой расходных материалов, в особенности тех, что поставляли компании из отвернувшиеся от России государств.

В частности, это фоторезисты, импортировавшиеся из стран Европы. Впрочем, есть шанс, что их производство можно будет организовать на территории России. Как сообщил изданию директор по инновационному развитию центра коллективного пользования МИЭТа Павел Машевич, в настоящее время специалисты НИИМЭ проводят опытно-конструкторские работы по освоению в России выпуска фоторезистов с высоким уровнем чистоты.

На апрель 2022 г. в России отсутствовало как таковое производство полупроводников по действительно актуальным технологиям, отвечающим современным требованиям. Пока тайваньская TSMC вовсю отгружает 4-нанометровые чипы и все ближе подбирается к 1 нм, в России рекордом являются 65 нм – топология 20-летней давности.

Такое оборудование есть только в распоряжении «Микрона». Сейчас это единственный в России контрактный вендор полупроводников, способный выпускать чипы современнее 180 нм. Как пишет «Коммерсант», все другие конкуренты «Микрона», тот же «Ангстрем», работают в первую очередь на военно-промышленный комплекс и производят 600-нанометровые микросхемы.

Сам «Микрон» существует в стране с 1959 г. Тогда был основан Воронежский завод полупроводниковых приборов, в настоящее время переименованный в ЗАО «ВЗПП-Микрон» и входящий в состав ГК «Микрон». В эту же ГК входят АО «Микрон» (Москва), АО «Светлана-полупроводники» (Санкт-Петербург), сборочный цех в Шэньчжэне (Китай) и несколько торговых представительств в Китае и Тайване.

Сама группа компаний «Микрон» входит в компанию «Элемент», объединившую микроэлектронные предприятия госкорпорации «Ростех» (вместе с входящим в нее холдингом «Росэлектроника» и «РТИ микроэлектроника»). Стороны договорились о создании совместного предприятия (СП) в феврале 2019 г.

1 апреля 2022 г. Микрон в числе некоторых других российских организаций оказался под американскими санкциями персонально. А еще через неделю зеленоградский завод отрапортовал о получении чистой прибыли по итогам 2021 г. – впервые за 12 лет. Она составила 258 млн руб. Предыдущие 11 лет принесли заводу убытки в совокупности более чем на 19 млрд руб.

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Ангстрем
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