Crew Dragon с космическими туристами вернулся с МКС.

Четверо американских космических туристов вернулись на Землю после более чем двух недель, проведенных на МКС. Это первый туристический экипаж, который добирался до станции и обратно на американском космическом корабле Crew Dragon, а не на российском «Союзе». Трансляция посадки проходила на YouTube-канале SpaceX.

Космический туризм можно разбить на две волны. Первая пришлась на 2000-е годы, когда «Роскосмос» совместно с Space Adventures отправил на МКС несколько миссий, в которых одним из членов экипажа был турист. Затем на более чем десятилетие туристические полеты прекратились и возобновились лишь недавно: в сентябре 2021 года SpaceX отправила четверых туристов на околоземную орбиту (без посещения МКС), а в декабре «Роскосмос» доставил двух японских туристов на МКС.

8 марта SpaceX снова запустила корабль Crew Dragon с четырьмя туристами, на этот раз уже на МКС. Миссия была заказана компанией Axiom, которая в будущем планирует провести еще несколько полетов к станции, а после этого даже создать на ней свой сегмент. Командир экипажа Майкл Лопес-Алегриа (Michael López-Alegría) участвует в миссии как один из руководителей Axiom Space, а трое других — частные астронавты, заплатившие примерно 55 миллионов долларов за полет.

Изначально предполагалось, что корабль вернется на Землю 19 апреля, но из-за плохой погоды в районе посадки (побережье штата Флорида) возвращение дважды откладывали, поэтому Crew Dragon отделился от станции лишь 25 апреля в 03:10 по московскому времени. Затем корабль снизил орбитальную скорость и в 20:06 произвел посадку на парашютах.

Осенью SpaceX планирует провести очередной туристический полет, во время которого экипаж не попадет на МКС, но зато сможет выйти в открытый космос.

Григорий Копиев