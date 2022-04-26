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ТАСС

Генпрокурор РФ потребовал повысить надзор в сфере модернизации вооружения

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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Игорь Краснов потребовал от подчиненных лично контролировать проверки исполнения законодательства при реализации мероприятий в области внедрения конкурентных российских технологий

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Игорь Краснов потребовал усилить прокурорский надзор в сферах импортозамещения и модернизации вооружения.

"Требуют значительного усиления надзорные меры в сферах импортозамещения и модернизации вооружения", - заявил Краснов в понедельник на расширенной коллегии ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.

Он также потребовал от подчиненных лично контролировать проверки исполнения законодательства при реализации мероприятий в области внедрения конкурентных российских технологий, создания машиностроительных производств, законности использования бюджетных средств. "Активнее применяйте наши новые полномочия в арбитражном процессе по защите государственных интересов в сфере исполнения гособоронзаказа", - сказал он. Краснов отметил, что военным прокурорам необходимо надзорными средствами обеспечить установленный порядок комплектования воинских подразделений надежным вооружением и техникой, поддержания их в постоянной боеготовности.

Генпрокурор подчеркнул, что сейчас усилия страны направлены на обеспечение безопасности государства. По его словам, в прошлом году во взаимодействии с коллегией Военно-промышленной комиссии, федеральными ведомствами и госкорпорациями принимались дополнительные усилия для укрепления дисциплины в сфере гособоронзаказа. "И если 10 лет назад его исполнение было, мягко говоря, проблемным, то сейчас мы наблюдаем принципиально иную картину", - заметил генпрокурор. На 200 млрд рублей сокращен размер дебиторской задолженности Минобороны, в бюджет возмещено свыше 2 млрд рублей ущерба, причиненного, в том числе в результате завышения стоимости выполненных работ.

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Россия
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ВПК РФ
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Путин Владимир
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