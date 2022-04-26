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ТАСС

Рогозин организует встречу разработчиков средств связи с бойцами спецназа

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Станция российской системы спутниковой связи "Ливень".
Станция российской системы спутниковой связи "Ливень".
Источник изображения: function.mil.ru

По словам главы Роскосмоса, это повысит мотивацию работников и позволит услышать отзывы и замечания

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 апреля. /ТАСС/. Встреча разработчиков средств радиосвязи с бойцами спецназа для их отзывов будет организована в ближайшее время. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин журналистам.

"Крайне важно наладить обратную связь. Если ярославцы делают средства радиосвязи тактического звена, крайне важно получать отзывы. Мы организуем в ближайшее время встречу разработчиков и производителей радиостанции с бойцами спецназа Минобороны. Я попрошу их высказать замечания", - отметил Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, это повысит мотивацию работников.

Рогозин в понедельник с рабочим визитом посетил Ярославский радиозавод.

Гендиректор Роскосмоса сообщил в марте, что госкорпорация приобрела у АФК "Система" пакет акций ПАО "Ярославский радиозавод". По его словам, это позволит Роскосмосу самостоятельно серийно изготавливать радиоэлектронную аппаратуру космического назначения.

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