Рогозин перефразировал пословицу для ответа на решение ЕКА по лунным программам

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал в среду, 13 апреля, решение Европейского космического агентства (ЕКА) о приостановке участия в реализации российских лунных программ.

«Европейская баба с возу — русской кобыле легче», — написал он в Telegram.

При этом глава госкорпорации подчеркнул, что со всех российских аппаратов будут сняты европейские приборы, передает RT.

Представитель «Роскосмоса» Дмитрий Белкин ответил на вопрос, можно ли считать публикацию Рогозина официальной позицией корпорации.

«Я воздержусь от комментариев, предлагаю просто цитировать то, что написал Дмитрий Олегович», — сказал он «Ридусу».

Ранее в этот день сообщалось, что генеральный директор ЕКА инициировал всеобъемлющий пересмотр всех видов деятельности, осуществляемых сейчас в сотрудничестве с Россией и Украиной, сообщается на сайте aif.ru.

В частности, агентство прекращает сотрудничество с РФ по миссиям «Луна-25», «Луна-26» и «Луна-27». Отмечается, что осуществление запланированного лунного сотрудничества невозможно из-за спецоперации России по защите Донбасса и введенных из-за этого санкций.

Днем ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия намерена возобновить лунную программу и запустить роботизированный комплекс «Луна-25». Кроме того, глава государства отметил, что Россия будет настойчиво осуществлять все намеченные планы в космической сфере, несмотря на давление извне.

В тот же день научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый заявил, что антироссийские санкции будут препятствовать развитию космической отрасли, однако Россия будет стараться купировать их эффект. По его словам, санкции уже привели к отмене проекта «Роскосмоса» и ЕКА «ЭкзоМарс». Однако, по словам ученого, Россия продолжит исследовать Луну. Зеленый рассказал, что лунная программа будет стартовать с космодрома Восточный. Запланирован запуск автоматического аппарата «Луна-25» — первая в истории человечества посадка к полярной области.

3 ноября 2021 года заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов сообщил, что датой отправки на естественный спутник Земли межпланетной автоматической станции «Луна-25» может стать 25 мая 2022 года.

Космический аппарат «Луна-25» состоит из двух основных частей, нижняя из которых представляет собой посадочное устройство в виде конструктива с посадочными «лапами» — опорами, обеспечивающими безопасное касание поверхности, а верхняя является негерметичным приборным отсеком. Главная задача миссии — отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований заданного района южного полюса Луны.