Системы ПВО нового поколения С-500 уже выпускаются серийно

Производство системы, получившей имя "Прометей", налажено на предприятиях концерна Воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей".

Гендиректор концерна Ян Новиков в своем интервью журналу "Национальная оборона" заявил: "В настоящее время организовано серийное производство системы С-500 с использованием последних достижений отечественной науки и техники. Боевые возможности этой системы существенно превосходят возможности ранее созданных зенитно-ракетных комплексов и систем. С-500 по силам стать основой системы Воздушно-космической обороны России".

У нас еще не все части ПВО переоснащены на С-400. Зачем было создавать еще и С-500?

Объясняется это, скорее всего, тем, что в США разработали и провели успешные испытания боевого космического челнока Х-37В. Сообщалось, что эти челноки могут нести на своем борту ядерное оружие. Х-37 способны активно маневрировать, менять орбиты полета. То есть могут занять позицию для стрельбы над любой точкой земного шара и оттуда нанести ракетно-ядерный удар, отразить который почти невозможно.

В настоящее время действует Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела. В 1967 году его подписали США, Великобритания и СССР. Сегодня государствами - участниками этого Договора являются 110 стран. Договор запрещает размещение ядерного оружия или любого другого оружия массового уничтожения на орбите Земли.

Можно не сомневаться, что этот международный документ не станет препятствием для Пентагона, если он захочет поиграть не в киношные, а в реальные космические войны.

Поэтому и торопились с запуском в производство мобильной системы С-500. Сообщалось, что "Прометей" имеет в составе своего вооружения несколько типов ракет. Они способны сбивать все воздушные цели. А самая мощная будет гарантированно поражать и космические аппараты. Насколько известно из открытых источников, американский Х-37В может пускать свои ракеты с высоты не более 200 км. А это как раз высота поражения ракетами системы С-500.

Характеристики "Прометея", естественно, секретны. Тем не менее в открытых СМИ кое-какая информация проходила. И не верить ей оснований нет.

Радарный комплекс С-500 способен обнаруживать цели в ближнем космосе на дальности и высоте до 2000 км. Ракета большой мощности имеет радиус полета до 600 км, а по высоте - 200 км. Поэтому данную систему можно называть не только противовоздушной, но и противокосмической.

Сергей Птичкин