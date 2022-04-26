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Названы преимущества системы С-500

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Испытания ЗРК С-500 на полигоне Капустин Яр
Испытания ЗРК С-500 на полигоне Капустин Яр.
Источник изображения: © AFP 2021 / Handout / Russian Defence Ministry

Боевые возможности системы противовоздушной обороны С-500 «Прометей» не имеют аналогов в мире. Этот комплекс способен стать головным по отношению к другим ранее созданным российским системам. Основные преимущества С-500 в разговоре с «Лентой.ру» назвал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Как защищает «Прометей»

Система С-500 уникальна своей многозадачностью, отметил военный эксперт. По его словам, на сегодняшний день ни одна страна ничего подобного не создала.

«С-500 состоит из двух частей — это противоракетная часть и противосамолетная часть. Противосамолетная часть работает практически по всем видам летательных аппаратов и выполняет даже больший круг задач, чем комплекс С-400, в том смысле, что дальность действия системы достигает 600 километров, а у С-400 — 400 километров. Теперь противоракетная часть способна бороться с гиперзвуковыми целями, поражать цели в ближнем космосе, что не делает ни одна из мобильных систем в мире, а также одновременно может работать по десяти баллистическим целям», — сказал он.

С-500 — это комплекс-робот. Он в автоматическом режиме с элементами искусственного интеллекта в состоянии определить тип цели, определить «свой-чужой», выбрать наиболее опасные цели, подобрать необходимый тип ракет и открыть по ним огонь. Все это осуществляется под контролем людей, но может происходить как в ручном режиме, когда все функции выполняет оператор, так и в автоматизированном режиме

Юрий Кнутоввоенный эксперт

По словам Юрия Кнутова, автоматизированный режим необходим, поскольку гиперзвуковые цели имеют очень большие скорости, сопровождение их человеком в ручном режиме практически невозможно. Также этот комплекс способен защитить территорию всей страны, отмечает эксперт.

Можно создать такой зонтик противовоздушной обороны, который в состоянии надежно прикрыть целый ряд объектов

Юрий Кнутоввоенный эксперт

«Он может быть головным комплексом по отношению к С-400, С-350 "Витязь", С-300 и комплексу "Панцирь". И самая большая ценность С-500, учитывая его противоракетные возможности, — его можно размещать вначале для прикрытия городов-миллионников и наиболее важных военных и административных объектов, а затем с помощью него можно прикрыть основную территорию страны, закрыть основные объекты, таким образом развернуть зонтик противоракетной обороны над нашей страной», — рассказал эксперт.

Зарубежные аналоги

Чтобы получить аналог С-500, Соединенным Штатам необходимо совместить несколько систем, отмечет Юрий Кнутов.

«Чтобы комплекс мог одинаково работать по аэродинамическим и баллистическим целям, американцам нужно соединять либо комплекс наземного базирования Aegis Ashore с комплексом Patriot, либо комплекс THAAD с комплексом Patriot. Это дорого и не очень эффективно, особенно если учесть, что комплекс THAAD работает лишь в определенном секторе. Чтобы изменить сектор стрельбы, надо сворачивать и заново разворачивать станцию в нужном направлении», — объяснил он.

Преимущество российского комплекса заключается в его скорости, утверждает эксперт.

«Комплекс С-500 разворачивается за считаные минуты, так же быстро сворачивается, а для зенитно-ракетных систем это принципиально, потому что место старта ракеты засекается в течение нескольких минут, поэтому уже через пять минут данная система должна покинуть место открытия огня, иначе по этому квадрату будет нанесен огонь», — заключил он.

Ранее в концерне «Алмаз-Антей» сообщили, что начали серийное производство системы С-500.

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США
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96К6 Панцирь-С1
Patriot ЗРК
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