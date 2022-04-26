Американский полковник заявил, что Киев обречен на поражение

Дуглас Макгрегор: "Киев обречен на неминуемое поражение"

Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор дал интервью испанской El Mundo, главной темой которого стала операция на Украине. Военный объяснил, почему русскоговорящие на востоке страны не поддержали российские силы.

Пабло Пардо (Pablo Pardo)

Этот бывший полковник армии США и советник в администрации Трампа – один из основных сторонников России в конфликте на Украине

31 год назад на юге Ирака состоялась последнее масштабное танковое сражение в истории. Со стороны США в нем участвовало около 300 танков и бронированных машин, а со стороны Ирака – около 400. США потеряли шесть человек и одну машину. Ирак потерял тысячу человек и всю технику. Возглавляя соединение из 19 танков и 40 бронированных машин, Макгрегор рискнул атакой на минном поле и за 23 минуты уничтожил свыше 70 иракских танков и бронированных машин, не понеся ни единой потери.

Так Макгрегор превратился в одного из самых влиятельных военных в Соединенных Штатах и в мире. Когда в 2003 году США вновь начали войну против Ирака, их действия частично основывались на теории Макгрегора о гибкой армии и небольших мобильных формированиях. Одна из его книг входит в список обязательной литературы Вооруженных сил Израиля.

Дональд Трамп чуть не назначил Макгрегора, оставившего военную службу почти два десятилетия назад, советником по Национальной безопасности. Назначению на должность посла в Германии воспрепятствовал Сенат. Во время нестабильности, царившей в течение нескольких недель после выборов 2020 года, Трамп назначил его советником министра обороны.

Сегодня Макгрегор является одним из основных сторонников России в конфликте на Украине. Макгрегор – частый гость звезды телеканала Fox News Такера Карлсона (Tucker Carlson), который среди прочего заявлял, что США не поддерживают Россию, поскольку "это христианская страна", и говорил, что "хочет, чтобы Россия победила".

В отличие от большинства аналитиков, полковник в отставке заявляет, что Россия побеждает на Украине, это ясно и из нашего интервью, взятого по электронной почте.

El Mundo: Все эксперты предсказывали быструю победу России на Украине. Как вы, будучи военным, объясняете неожиданное развитие конфликта на данный момент?

Дуглас Макгрегор: Российские силы сделали то, чего мы на Западе не ожидали. Они наступали на протяжённом фронте, от 500 до 800 миль, используя батальонные тактические группы, численностью около 700 человек каждая. Этим соединениям было поручено избегать сопутствующего ущерба и потерь среди мирного населения во время идентификации, изолирования и поражения наземных сил Украины артиллерией, связанной с разведывательными беспилотниками. Процесс поддерживали ракетные атаки воздушных, наземных и военно-морских сил России, которые уничтожили украинское командование и управление. Такой подход замедлил темп операции, но не позволил украинцам начать контрнаступление.

В то же время украинские силы были вынуждены переместиться в населенные пункты или отступить к укреплениям, построенным на юго-востоке Донбасса. Так начальная стадия конфликта обеспечила Москве постоянную инициативу и обрекла Киев на неминуемое поражение.

– На нынешний момент НАТО занимается на Украине эскалацией. Несмотря на угрозы, Россия не реагирует. Москва блефует?

– Россия смогла уничтожить большую часть присланного через Польшу снаряжения до прихода украинских сил. Однако опасность значимых атак с использованием российских ракет по военным объектам в Польше вполне реальна, в случае если эта страна станет убежищем, где украинцы смогут организовать и оснастить свои силы.

– Как вы думаете, какой будет новая фаза конфликта в Донбассе?

– Москва с самого начала планировала так называемую "новую фазу", чтобы покончить с силами Украины на юго-востоке Донбасса. <…> Эта фаза уничтожит все оперативные силы, остающиеся в распоряжении Украины.

– Какие сценарии окончания конфликта вы предполагаете?

– Учитывая решимость Вашингтона продлить конфликт, чтобы нанести ущерб России, изначальные цели нейтралитета Украины, автономии или независимости сепаратистских республик (ДНР и ЛНР), а также признания Крыма частью России вытесняются новыми целями.

– Каковы новые цели?

– Вероятно, среди них есть постоянный раздел Украины вдоль линии Днепра, при котором Одесса и побережье Черного моря отойдут в руки русских. Непонятно, удержит ли Москва восточное побережье Днепра в районе Киева, но территория к северу, востоку и югу от Харькова будет отделена от Украины, какой мы её сегодня знаем.

– Вы прогнозировали, что население востока Украины не будет враждебно настроено к России. Однако русскоговорящий Мариуполь ещё не сдался. И Харьков тоже. Почему?

– Большинство русскоговорящих на востоке Украины симпатизировали Москве. Однако Россия совершила серьёзную ошибку, когда в самом начале заявила, что не станет оккупировать русскоязычные территории. Вопреки тому, что пишут западные СМИ, многие русскоговорящие в этой области перешли на сторону российских сил, но те, кто этого не сделал, поступили так из боязни, что украинские спецслужбы казнят их, когда Киев вернет себе территории. Когда раздел осуществиться, этот вопрос разрешится.

– В первые недели конфликта вы говорили, что Россия "слишком дружелюбна".

– Я хотел сказать, что Москва "сдержана" в плане применения силы, а не "слишком дружелюбна". Если обороняющаяся сторона несет мало потерь на начальном этапе конфликта, то она может посчитать, что противник более слаб, чем казалось ранее, и сопротивляться станет более упорно.