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Известия.ru

Ученые оценили вероятность замены GPS системой ГЛОНАСС

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Доктор технических наук, профессор Высшей школы прикладной физики и космических технологий СПбПУ Сергей Макаров в пятницу, 22 апреля, рассказал «Известиям» о вероятности замены GPS абонентским оборудованием российской Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС).

Ранее в этот день гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация намерена направить в Минтранс и Росавиацию технические предложения по замене системы спутниковой связи GPS на ГЛОНАСС.

Макаров выразил мнение, что заменить оборудование самолетов Airbus и Boeing на ГЛОНАСС не удастся, потому что для этого должно быть разрешение производителей самолетов и одобрение Международного агентства по обеспечению безопасности полетов. Разница в системах при этом, по его словам, «не смертельная», однако для использования ГЛОНАСС следует увеличить количество спутников.

«Причины отключения GPS могут быть разными. Где-то система срывается случайно, а какая-то зона покрытия может быть отключена. Но если говорить стратегически, то наша система ГЛОНАСС вполне может заменить систему GPS», — подчеркнул Макаров.

Заведующая лабораторией моделирования механических систем и процессов МФТИ Наталья Завьялова, в свою очередь, отметила, что ГЛОНАСС в отличие от GPS находится на устойчивых баллистических орбитах: примерно на 50 маневров поддержания орбиты GPS нужен один маневр ГЛОНАСС.

«Точность системы на земной поверхности немного хуже — ошибка может достигать 6 м. Однако для нашего бытового применения — навигатор, поиск оптимальных маршрутов и прочее — это вполне приемлемо», — объяснила она.

Ранее в пятницу руководство авиаотрасли России попросило перевозчиков подготовиться к полетам без GPS. Экипажи на этапе планирования полетов должны быть готовы к выполнению стандартных процедур взлета и захода на посадку, не связанных с применением спутникового сигнала, пилотам рекомендовано контролировать положение самолетов с помощью традиционных навигационных средств.


Рекомендации связаны с информацией европейского авиарегулятора от 17 марта. Согласно сообщению, после 24 февраля участились случаи «глушения» и возможной подмены сигналов GPS (спуфинг).

19 марта Рогозин сообщил, что в рамках санкций США рассматривается вопрос об отключении России от GPS. Он призвал россиян не переживать по этому поводу, так как каждый смартфон подключен к ГЛОНАСС, которая в этом случае продолжит работать.

Рогозин также отмечал, что технически отключить Россию от системы спутниковой связи GPS достаточно сложно, потому что орбитальная группировка GPS не может выборочно отключаться в направлении России и не отключаться в направлении других континентов и стран.

Основой системы ГЛОНАСС являются 24 спутника, движущихся над поверхностью Земли. Основное отличие от GPS в том, что спутники ГЛОНАСС в орбитальном движении не имеют синхронности с вращением Земли, что обеспечивает им большую стабильность.

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Страны
Россия
США
Компании
Airbus
Boeing
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Рогозин Дмитрий
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