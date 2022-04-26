Войти
Lenta.ru

Рогозин анонсировал запуск легкой ракеты «Ангара-1.2»

594
0
+1
Испытательный суборбитальный пуск экспериментальной ракеты-носителя «Ангара-1.2ПП» на космодроме Плесецк; 9 июля 2014 года. Фото Д. Ефремова из архива журнала «Новости космонавтики»
Испытательный суборбитальный пуск экспериментальной ракеты-носителя «Ангара-1.2ПП» на космодроме Плесецк; 9 июля 2014 года. Фото Д. Ефремова из архива журнала «Новости космонавтики».
Источник изображения: warspot.ru

Легкую ракету-носитель «Ангара-1.2» запустят в ближайшее время с космодрома Плесецк. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.

«В ближайшее время будет запущена легкая "Ангара"», — анонсировал он во время посещения предприятия «Ярославский радиозавод».

Глава «Роскосмоса» отметил, что ракета «Ангара-1.2» также откроет испытания второй очереди космодрома Восточный. Он добавил, что в этом году запланирован пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5».

В марте гендиректор центра Хруничева Алексей Варочко сообщил, что производственное объединение «Полет» изготавливает три ракеты «Ангара-1.2» и восемь тяжелых ракет «Ангара-А5».

В феврале стало известно, что в 2023 году на российском космодроме Восточный планируется провести испытания полноценного электрозаправочного наземного макета тяжелой ракеты «Ангара-А5М».

В январе Рогозин сообщил, что в 2022 году «Роскосмос» запустит не менее двух легких ракет «Ангара».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
РТИ ОАО
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Плесецк
Похожие новости
06.10.2021
Сверхтяжелое решение Роскосмоса
17.08.2020
Ракету «Ангара-А5» погрузили в спецвагоны для отправки в Плесецк
07.11.2019
Ракета "Ангара-А5П" для пилотируемых запусков будет создана к 2024 году
15.07.2019
"Из того, что было"
18.07.2018
Серийное производство "Ангары" начнется в Омске с 2023 года
29.07.2015
Александр Медведев: дешевая и универсальная "Ангара" заменит теряющий рынок "Протон"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.04 13:36
  • 49
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 26.04 13:21
  • 24314
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.04 12:14
  • 10
В сети появились фото предположительно с крейсером «Москва» во время пожара
  • 26.04 11:51
  • 11
Новейшая гиперзвуковая ПКР YJ-21 должна обеспечить преимущество ВМС НОАК в Азиатско-Тихоокеанском регионе
  • 26.04 10:06
  • 1
Путин: в России пофамильно знают кураторов из ЦРУ, работающих с органами безопасности Украины
  • 26.04 08:45
  • 1
Ростех разработал первую российскую энергетическую установку для арктических платформ
  • 26.04 04:44
  • 10
Более 100 единиц парадной военной техники передислоцируется с Алабино в Печатники
  • 26.04 02:55
  • 17
Воины ДНР модернизировали БМП-2, установив динамическую защиту
  • 25.04 20:20
  • 1
В Минобороны подтвердили, что МБР «Сармат» станет носителем гиперзвукового блока «Авангард»
  • 25.04 11:36
  • 1
Германия планирует передать Украине бронированные тягачи для перевозки техники
  • 25.04 11:32
  • 2
На Украине Россия меняет тактику, но не стратегию
  • 25.04 11:01
  • 1
США поставят Украине бронетранспортеры M-113A3
  • 25.04 10:55
  • 1
Минобороны показало укрепрайон, захваченный у украинских военных
  • 25.04 00:46
  • 1
Американские военные получат новое оружие в 2023 году
  • 24.04 14:20
  • 8
Украина может получить дальнобойные и очень тяжелые САУ PzH 2000