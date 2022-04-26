Клон, опоздавший на четверть века

К началу 90-х годов эпоха «клонирования» китайскими специалистами советской боевой техники постепенно уходила в прошлое. Одним из последних образцов, представлявших собой почти точную копию советской техники, стала боевая машина пехоты WZ-501.

Ещё в начале 90-х годов структура сухопутных войск Национально-освободительной армии Китая (НОАК) во многом соответствовала структуре Красной армии завершающего периода Второй мировой войны. Основным средством транспортировки мотопехоты являлись грузовые автомобили. Бронетранспортёров «тип 63» (своего рода уменьшенных и упрощённых аналогов М113) было немного — они имелись лишь в элитных частях. В то же время улучшение экономического положения КНР позволило военно-политическому руководству страны приступить к постепенному насыщению армии более современной техникой. Среди новых классов вооружения и военной техники, появившихся в НОАК в 90-е годы, были и боевые машины пехоты.

«Сделаем точно такую же!»

Хронология «клонирования» БМП-1 китайцами до сих пор точно не установлена. «Источником вдохновения» стали образцы, полученные из Египта около 1980 года. На их основе создали точную копию, получившую индекс WZ-501. По одним данным, первые прототипы появились в 1984 году, по другим — несколько позднее, в 1986 или даже 1987 году. В пользу последней версии говорит армейское обозначение WZ-501 — «тип 86». Однако в войска китайские БМП попали гораздо позже — в 1992 или 1993 году. Первыми их получили части элитной 38-й армейской группы, дислоцировавшейся в окрестностях Пекина.

WZ-501 практически неотличима от БМП-1 Источник изображения: weaponsparade.com

Что же представляет собой WZ-501? Если коротко, то это — точная копия БМП-1 выпуска начала 70-х годов. Двигатель 6V150 скопирован с советского УТД-20. Состав вооружения также аналогичен — 73-мм гладкоствольная пушка с боекомплектом 40 снарядов, спаренный с ней 7,62-мм пулемёт (боекомплект 2000 патронов) и пусковая установка ПТУР HJ-73B (копии советской 9М14М «Малютка-П»; боекомплект составляет четыре ракеты). БМП оборудована радиостанцией А-220А (аналог Р-123М) и танковым переговорным устройством А-221А (копия Р-124).

Прототип БМП NFV-1 Источник изображения: sinorecords.org

Моральная устарелость WZ-501 была очевидна уже в момент её появления. Поэтому параллельно с «клонированием» БМП-1 китайцы попытались создать более совершенный образец, ориентированный на экспорт. В ноябре 1986 года был продемонстрирован прототип NFV-1, ставший плодом сотрудничества китайского концерна NORINCO и американской фирмы FMC. По сути, он представлял собой корпус WZ-501 с американской одноместной башней «Шарпшутер», в которой устанавливались 25-мм автоматическая пушка М242 «Бушмастер» и спаренный с ней 7,62-мм пулемёт М240. Этот проект был закрыт после подавления студенческих волнений на площади Тяньаньмэнь. В дальнейшем китайские инженеры совершенствовали WZ-501 собственными силами.

Спецмашины

На основе WZ-501 создано несколько других боевых машин. В частности, в 1987 году демонстрировался бронетранспортёр WZ-503, на котором башня заменена турелью со щитовым прикрытием с 12,7-мм пулемётом W-85. Масса БТР по сравнению с БМП несколько уменьшилась (до 12,8 т), а вместимость увеличилась с 11 до 13 человек (два члена экипажа и 11 десантников). В серийное производство этот вариант, вероятно, не внедрялся. На стадии прототипа остался и самоходный ПТРК WZ-504, на котором установлена четырёхзарядная пусковая установка ПТУР HJ-73B. Боекомплект самоходного ПТРК составляет 16 ракет.

БТР WZ-503 Источник изображения: tanks-encyclopedia.com

Самоходный ПТРК WZ-504 Источник изображения: tanks-encyclopedia.com

Практически ничего не известно о самоходном миномёте WZ-502. Что же касается командно-штабной машины WZ-506, прототип которой был создан на базе БТР WZ-503, то в публикациях отмечается, что она предназначалась для звена управления «полк-дивизия». В КШМ оборудовано шесть рабочих мест для офицеров штаба и операторов связи, установлены четыре радиостанции и дизель-генератор для обеспечения электропитания на стоянке. Серийно КШМ не выпускалась, а обозначение WZ-506 впоследствии было повторно использовано для китайской БМД.

Развитие

Анализируя усовершенствованные модификации БМП WZ-501, очень трудно запутаться. Хотя их и сравнительно немного, не больше четырёх, но разнобой в обозначениях и описании деталей их конструкции поражает воображение любого наблюдателя, незнакомого с китайской спецификой. Итак, начнём с варианта, известного под промышленным обозначением WZ-505 (или же WZ-501A). Его появление было вызвано общеизвестной «ахиллесовой пятой» БМП-1, а именно — малым углом возвышения основного вооружения. На WZ-505 штатную башню заменили новой, взятой от колёсной БМП ZSL-92 (WZ-551A). В ней установлены 25-мм пушка ZPT-90 (производная от зенитки «тип 87», представляющей собой рассверленный вариант пушки «тип 85» — копии советской 2А14, применённой в установке ЗУ-23-2), а также спаренный с ней 7,62-мм пулемёт «тип 86». Боекомплект орудия составляет 400 снарядов, а пулемёта — 2000 патронов. Новая башня характеризировалась большим диапазоном углов вертикальной наводки — от −8 до +55º.

БМП WZ-505 Источник изображения: tanks-encyclopedia.com

Кроме нового вооружения, WZ-505 получила форсированный двигатель 6V150F, развивающий мощность 400 л.с. Благодаря этому максимальная скорость по шоссе возросла до 70 км/ч, хотя машина несколько потяжелела по сравнению с прототипом. Сведения о судьбе WZ-505 противоречивы. Одни источники упоминают, что БМП приняли на вооружение под обозначением «тип 86-I» и даже приводят количество выпущенных машин (около 350). По другим данным, машина была забракована военными и серийно не производилась.

БМП ZBD-86A в ходе подготовки к совместным китайско-российским учениям на территории Шеньянского военного округа. 2009 год Источник изображения: slide.mil.news.sina.com.cn

Более успешной оказалась вторая попытка превратить «китайскую БМП-1» в «китайскую БМП-2». Вариант, получивший в новой китайской системе обозначений индекс ZBD-86A, а по-старому именующийся «тип 86А» (хотя порой встречается и обозначение «тип 86М»), оборудован одноместной башней GCTWM — такой же, как на БМД ZBD-03 и колёсной БМП ZSL-92B. В башне установлена 30-мм пушка ZPT-99 — китайская копия советской 2А72 с укороченным по сравнению с оригиналом стволом. Орудие имеет двустороннюю систему подачи снарядов, а готовый к стрельбе боекомплект состоит из 350 снарядов (125 бронебойных и 225 осколочных). С пушкой спарен 7,62-мм пулемёт, а в задней части башни имеется направляющая для ПТУР HJ-73В. Башня снабжена двухплоскосным стабилизатором. По бокам башни установлены два трехствольных дымовых гранатомёта.

Производство ZBD-86A началось в 2000 году. Машина, появившаяся на два десятилетия позже советской БМП-2, уступает ей по вооружению: пушка ZPT-99 имеет худшие баллистические характеристики, чем 2А42, а ПТУР «Конкурс» превосходят китайские ракеты HJ-73B. В отличие от БМП-2, на ZBD-86A командир находится не в башне, а в корпусе, что сказывается на его ситуационной осведомлённости. С другой стороны, ZBD-86A имеет более современное прицельно-обзорное оборудование, включая тепловизионную камеру и лазерный дальномер.

БМП «тип 86G» Источник изображения: weaponsparade.com

Ещё один вариант WZ-501, обозначаемый «тип 86В» (иногда — «тип 86G», то есть Gai — «улучшенный») на первый взгляд практически не отличается от базовой машины. Он сохранил башню и вооружение WZ-501. Лишь внимательно присмотревшись, можно заметить увеличенную (примерно на 150 мм) высоту корпуса. Главным мотивом такой переделки стало отнюдь не желание улучшить комфорт для десанта, а стремление несколько увеличить запас плавучести (путём увеличения объёма корпуса). Дело в том, что оригинальная БМП-1 обладает, мягко говоря, посредственными мореходными качествами. Преодолевать реки на плаву она ещё может, а вот участвовать в морских десантных операциях с входом в воду с кораблей на расстоянии от берега — уже рискованно. В итоге в СССР на вооружение морской пехоты БМП-1 не поступала. Китайцы же попытались приспособить её для морских десантов.

БМП WZ-501HG Источник изображения: weaponsparade.com

Насколько можно судить по имеющимся фотоматериалам, «тип 86В» выпускался серийно и используется по назначению частями морской пехоты НОАК. Однако мореходные качества этой БМП, хотя и улучшенные по сравнению с оригиналом, всё ещё оставляют желать лучшего. Попытка радикально их повысить привела к появлению весьма странной машины, известной под обозначением WZ-501HG (Hai Gai — «улучшенной мореходности»). Машина сохранила корпус исходной БМП WZ-501 (не увеличенный по высоте), зато спереди и сзади появились дополнительные поплавки. Имеющиеся изображения позволяют предположить, что эти поплавки не являются сбрасываемыми, то есть посадка и высадка десанта теперь возможна только через верхние люки. Штатный волноотражательный щиток теперь совсем не нужен — его демонтировали, заменив смещённой вперёд неподвижной рамой с четырьмя небольшими окнами. Над воздухозаборником двигателя и выхлопным устройством смонтированы защитные кожухи. Но самым экзотичным элементом конструкции WZ-501HG стал.. подвесной лодочный мотор, установленный в корме машины! В общем, итогом работы китайских конструкторов стал довольно нелепо выглядящий гибрид БМП и катера. Неудивительно, что в серийное производство этот вариант не попал.

БМП ZBD-86A во время соревнований «Суворовский натиск», 2016 год Источник изображения: vitalykuzmin.net

БМП ZBD-86A на открытии «Армейских игр». Корла (КНР), 2019 год Источник изображения: function.mil.ru

В настоящее время БМП «тип 86» остаются одним из основных средств транспортировки пехоты в тяжёлых смешанных бригадах сухопутных войск НОАК, хотя по количеству их уже немного опережают более современные БМП ZBD-04. По состоянию на 2020 год в строю находились примерно 1000 ZBD-86 (базовый вариант WZ-501) и 1250 ZBD-86A. Сведения об экспорте этих БМП весьма расплывчаты. Есть информация о том, что некоторое количество WZ-501 (под экспортным обозначением YW-501) попало в Иран, где на их основе создана собственная БМП «Борагх». Сообщения о поставке YW-501 в Ирак, Мьянму и Шри-Ланку не подтверждаются фотоматериалами. А вот в китайской армии БМП ZBD-86/ZBD-86А продолжают интенсивно эксплуатироваться. В частности, летом 20016 года ZBD-86А дебютировали за рубежом — они приняли участие в состязаниях экипажей БМП «Суворовский натиск». Китайская команда заняла второе место, причём победитель (команда РФ) и прочие участники финала (команды Беларуси и Ирана) выступали на БМП-2.

БМП ZBD-86 остаются одними из наиболее распространённых в НОАК Источник изображения: topgun.rin.ru

Тактико-технические характеристики БМД ZBD-86А Боевая масса, т 13,7 Экипаж+десант, человек 3+8 Вооружение (боекомплект) 1 30-мм пушка (350 снарядов), 1 7,62-мм пулемёт (2000 патронов), 1 ПУ ПТУР HJ-73В (4 ПТУР) Размеры, мм: длина

высота

ширина 6740

2200

2970 Мощность двигателя, л.с. 300 Максимальная скорость на суше (на плаву), км/ч 64 (7) Запас хода, км 500

Литература:

army-guide.com slide.mil.news.sina.com.cn weaponsparade.com weaponsystems.net sinodefence.com tanks-encyclopedia.com

Григорий Кальянов