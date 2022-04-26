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Известия.ru

Предприятие «Роскосмоса» начнет сборку беспилотного трамвая в конце года

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Входящий в «Роскосмос» Усть-Катавский вагоностроительный завод начнет сборку первого беспилотного трамвая в конце 2022 года. Об этом в пятницу, 15 апреля, рассказал генеральный директор предприятия Роман Новиков.

«Начало сборки первого беспилотного трамвая запланировано на конец года», — цитирует его ТАСС.

Ранее, 8 января, руководитель УКВЗ сообщил о планах по разработке скоростного трамвая, который будет использоваться для транспортировки сотрудников космодрома Восточный. Трамвай будет разделен на три секции, в то время как в самом ЗАТО Циолковский и на космодроме будут использоваться пятисекционные трамваи.

4 января 2021 года Новиков подтвердил, что УКВЗ намерен собрать беспилотный трамвай в 2022 году, затем последуют его испытания.

17 октября 2020 года УКВЗ начал собирать пятисекционный трамвай, который будет сделан по принципу конструктора «Лего». Как подчеркнул заместитель главного конструктора по гражданской продукции опытно-конструкторского отдела УКВЗ Константин Коломиец, по такому принципу можно собрать не только пятисекционный, но и трех- или четырехсекционный трамвай. Также он рассказал, что более чем на 50% собран вагон с полностью низким полом.

19 сентября 2020 года стало известно о планах по испытанию в Москве беспилотного трамвая. По словам главы столичного департамента транспорта Максима Ликсутова, правительство города проведет тестирование совместно с компанией «Яндекс».

Отмечается, что беспилотники помогут снизить заторы и повысить безопасность дорожного движения. В частности, они исключают человеческий фактор при вождении, и это позволит предотвратить более 70% аварий.

В 2019 году глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин анонсировал создание первого медицинского беспилотного трамвая для российских регионов. Тогда он отмечал, что сборка пилотного экземпляра уже началась.

Глава госкорпорации подчеркивал, что новый трамвай будет дешевле аналогов российского производства, представленных на рынке. Он также будет выпускаться и в варианте с вагоновожатым. В таком составе, состоящем из двух-трех вагонов, любой желающий сможет пройти минимальное медицинское обследование.

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