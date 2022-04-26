Космонавт Шкаплеров признал российские технологии лучшими в мире

Разработки специалистов из РФ, используемые на борту Международной космической станции (МКС), признают самими надежными и качественными. Об этом в воскресенье, 17 апреля, рассказал «Известиям» космонавт «Роскосмоса» Антон Шкаплеров.

«Мы возвращались вместе с американским коллегой-астронавтом Марком Ванде Хаем. Это был второй полет на «Союзе», он был уверен в его качестве. Всё прошло штатно. Действительно, наша техника считается лучшей в мире, мы уже больше двух лет не имеем вообще никакой аварийности», — рассказал он.

Также космонавт поделился впечатлениями от совместной работы с американскими коллегами на орбите.

По его словам, обитатели МКС не сталкивались ни с какими недопониманиями даже в условиях международной напряженности.

«У нас правила: мы о политике и религии не ведем разговоры. Не спорим, не обсуждаем, поэтому экипаж работал слаженно, как один организм», — объяснил Шкаплеров.

Днем ранее обстановку на МКС прокомментировал астронавт NASA Томас Маршберн. Он подчеркнул, что между специалистами из США и РФ складываются исключительно дружеские отношения, они без проблем сотрудничают и могут положиться друг на друга.

11 апреля глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в случае выхода России из совместного с США проекта по Международной космической станции после 2024 года, зарубежные партнеры могли бы за рубли оплачивать услуги по поддержанию станции.

Гендиректор «Роскосмоса» отметил, что если партнеры не согласятся на коммерческие отношения и попытаются сохранить станцию без участия России, то им потребуется компенсировать российское отсутствие техническими средствами, которых у них пока нет.

24 марта глава американского космического ведомства Билл Нельсон заявил, что профессиональные отношения между «Роскосмосом» и NASA продолжатся без изменений на фоне спецоперации России по защите Донбасса.