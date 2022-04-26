Удары "Змея Горыныча" по националистам сняли на видео

Появились зрелищные кадры применения "Змея Горыныча" в Мариуполе.

В ТГ-канале "Военная хроника" опубликовали видео уничтожения позиций националистов в Мариуполе с помощью реактивной установки разминирования УР-77 "Змей Горыныч". Репортаж был снят во время боев в районах, прилегающих к комбинату "Азовсталь", еще до полного блокирования противника на территории завода.

Система выпустила два заряда по зданиям, в которых засел враг, и практически стерла их с лица земли.

Советская установка УР-77 предназначена для создания коридоров в минных полях, но отлично справляется и со штурмовыми задачами.

Олег Корякин