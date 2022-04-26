В ОСК прошло обучение по защите информации

ЦАМТО, 25 апреля. Департамент безопасности Объединенной судостроительной корпорации впервые организовал обучение инженеров-конструкторов и строителей обществ Группы ОСК по вопросам защиты информации в процессе проектирования и строительства кораблей для ВМФ.

Обучение прошло в Санкт-Петербурге на базе учебного центра АНО ДПО "Лаборатория противодействия промышленному шпионажу". В мероприятии приняли участие представители Главного штаба ВМФ и Управления ФСТЭК России по Северо-Западному федеральному округу.

В ходе мероприятия рассматривались вопросы планирования, разработки и реализации требований нормативных документов по предотвращению утечек информации ограниченного доступа при выполнении государственного оборонного заказа.

По итогам обучения 25 участников получили удостоверения о повышении квалификации установленного образца. Слушателями была отмечена полезность полученных знаний для практического применения при создании кораблей, а также целесообразность проведения подобных мероприятий на регулярной основе.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".