Украинский танк Т-64БМ "Булат" впервые стал трофеем

Вооруженные формирования Украины впервые лишились основного боевого танка Т-64БМ "Булат".

Боевая машина, окрашенная в характерный многоцветный пиксельный камуфляж, была захвачена российскими военнослужащими внешне исправной. По крайней мере, на появившихся в Сети видеокадрах на "шестьдесят четвертом" не видно каких-либо повреждений.

Также можно заметить, что у ночного инфракрасного прицела "Буран - Е" снята защитная крышка. Это говорит о том, что экипаж танка готовился к действиям в темное время суток, но потом по какой-то причине сбежал.

К моменту начала проведения специальной операции ВСУ имели в своем распоряжении менее семи десятков единиц такой техники. Причем часть из них находились на хранении, так как в ходе боевых действий в Донбассе в 2014-15 годах "Булаты" очень плохо себя зарекомендовали. Из-за перетяжеленной конструкции (боевая масса доходит до 45000 кг) ходовая часть часто выходила из строя, а 850-сильный двухтактный дизельный двигатель 5ТДФМ оказался слишком слабым, чтобы обеспечивать удовлетворительные характеристики подвижности.

Также оказалось, что широко разрекламированная встроенная динамическая защита "Нож" после срабатывания из-за попадания в нее противотанковых боеприпасов сама нередко становится причиной выхода танков из строя: сносилось навесное оборудование, ломались надгусеничные полки, рвались гусеничные ленты и заклинивало башни.

Поэтому в 2017 году было принято решение о выводе танков в резерв. В 2021 году из-за проблем с числом исправных машин часть из них пришлось снова вернуть в войска. Сейчас по причине гигантских потерь в подразделения были направлены остальные, но какой-то заметной роли в боях им не удалось сыграть. Похоже, "Булаты" уничтожают еще до того, как им удается приблизиться к передовой.

Также недавно сообщалось об уничтожении едва поступивших на вооружение "парадных" Т-64БМ2.

Алексей Моисеев