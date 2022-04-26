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Российская газета

Похожий на Т-90М стелс-танк впервые замечен в районе спецоперации

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Источник изображения: Росгвардия / https://t.me/RosgvardOfficial

Новейший российский основной боевой танк Т-90М "Прорыв-3" принял участие в разгроме бронегруппы украинских националистов в Харьковской области. Боевая машина была продемонстрирована в информационном ролике, обнародованном Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации.

Интересно, что его башня и корпус, в том числе со стороны бортовых проекций, плотно укрыты в специальную защитную "стелс-накидку", делающую его практически незаметным для самых совершенных вражеских приборов наблюдения.

Похожим на искусственную растительность материалом частично покрыта даже мощная 125-мм пушка, способная уничтожать своими боеприпасами, в том числе управляемыми, любой существующий в настоящее время в мире танк.

На видео можно увидеть основной многоканальный прицел, его дублер, панорамный прибор командира и дистанционно управляемую установку с пулеметом "Корд".

Т-90М оснащены многотопливными дизельными двигателями повышенной мощности, обеспечивающими хорошие маневренные и скоростные характеристики.

Этими танками дополняются уже находящиеся в войсках Т-90А, которые очень хорошо себя показали в ходе боевых действий, против террористических формирований.



Алексей Брусилов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-90 "Владимир"
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