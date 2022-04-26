Путин призвал следить за эффективностью использования средств на ОПК

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Проверка расходования бюджетных средств требует внимания прокуратуры, нужно следить за эффективностью использования средств на гособоронзаказ, предприятия ОПК, а также расходования бюджета на реализацию национальных проектов, заявил президент России Владимир Путин.

"В рамках борьбы с коррупцией особого внимания требует проверка расходования бюджетных средств. Прежде всего, выделенные на федеральные национальные проекты, но не забывать нужно, конечно, про муниципальный уровень, про региональный уровень, а также строго следить за средствами которые расходуются на реализацию гособоронзаказа и развитие предприятий ОПК", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ в понедельник.