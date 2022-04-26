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РИА Новости

Путин призвал следить за эффективностью использования средств на ОПК

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Президент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Проверка расходования бюджетных средств требует внимания прокуратуры, нужно следить за эффективностью использования средств на гособоронзаказ, предприятия ОПК, а также расходования бюджета на реализацию национальных проектов, заявил президент России Владимир Путин.

"В рамках борьбы с коррупцией особого внимания требует проверка расходования бюджетных средств. Прежде всего, выделенные на федеральные национальные проекты, но не забывать нужно, конечно, про муниципальный уровень, про региональный уровень, а также строго следить за средствами которые расходуются на реализацию гособоронзаказа и развитие предприятий ОПК", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ в понедельник.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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