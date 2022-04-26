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РИА Новости

Путин призвал прокуратуру пресекать вмешательство в дела России извне

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Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал прокуратуру пресекать вмешательство в дела РФ извне и препятствовать распространению фейков в интернете.

"Более активно необходимо бороться и с экстремизмом. Важно закрепить достигнутые на этом направлении положительные наработки. Решительно пресекать любые действия, направленные на вмешательство во внутренние дела России извне. На дестабилизацию нашего общества, разжигание ксенофобии, воинствующего национализма, межконфессиональной вражды", - сказал Путин в ходе коллегии Генпрокуратуры.

Президент также призвал незамедлительно реагировать на факты распространения в интернете радикальной идеологии, фейков, провоцирующих нарушение общественного порядка и подготовку незаконных акций.

"Они часто в основном организуются из-за границы, по-разному организуются. Либо информация оттуда идет, либо деньги", - заключил он.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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