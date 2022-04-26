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РИА Новости

Эксперт объяснил рекордные объемы мировых расходов на оружие

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Истребитель Су-30СМ
Истребитель Су-30СМ.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Рекордные объемы общемировых военных расходов связаны с беспрецедентной геополитической напряженностью, а также появлением принципиально новых видов боевой техники, заявил РИА Новости в понедельник известный военный эксперт Алексей Леонков.

Так он прокомментировал доклад Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), согласно которому военные расходы в мире в прошлом году впервые превысили рекордные 2 триллиона долларов. В пятерку стран с крупнейшими оборонными бюджетами в 2021 году вошли США, Китай, Индия, Британия и Россия, на долю которых в совокупности приходилось 62% мировых военных расходов.

"Если называть причины таких масштабных общемировых расходов на оружие, то это связано с напряженной международной военно-политической обстановкой. США своим поведением раскачивают мировую лодку и создают множество угроз по всему миру", - сказал Леонков.

Другой причиной роста расходов на вооружение эксперт назвал появление новых видов вооружения, способных "обнулить" вооруженных силы многих стран. По мнению Леонкова, этот фактор заставляет многие государства "срочно" модернизировать свои армии.

Говоря о соседях России по топ-5 SIPRI - Индии и Китае, собеседник агентства отметил, что рост расходов Нью-Дели на вооружения связан с проведением амбициозной программы Make in India, требующей внушительных вложений, а также плановым перевооружением всех видов вооруженных сил этой страны.

"Что касается Китая, следует вспомнить, что Пекин заявил о своих планах наращивать свой ядерный потенциал. Кроме того, развивается система предупреждения о ракетном нападении, включая её космический эшелон",- пояснил Леонков.

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