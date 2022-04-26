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Российская газета

Росгвардейцы уничтожили бронегруппу националистов в Харьковской области

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Источник изображения: rg.ru

Восемь танков украинской армии при поддержке пехоты попытались прорваться в одном из населенных пунктов в Харьковской области, где находилась усиленная тактическая группа Росгвардии.


В пресс-службе Росгвардии сообщили, что атака началась с артиллерийского обстрела позиций российских подразделений, прикрывавших въезд в населенный пункт. По выявленным целям артиллерией Минобороны РФ по наводке военнослужащих и росгвардейцев был открыт огонь. Противник понес существенные потери и разделился на две группы. Одна заняла позиции в заброшенном ангаре, другая укрылась в лесном массиве. Росгвардейцы открыли огонь по противнику из минометов, спецназовцы Росгвардии ударили противнику во фланг.

Бронегруппа противника попыталась захватить командно-наблюдательный пункт подразделения. Росгвардейцы огнем ПТРК "Конкурс" уничтожили БМП противника, а подразделения прикрытия перестреляли большинство диверсантов. Группа спецназа Росгвардии обнаружила в лесном массиве два БТР противника, по ним был открыт огонь из ПТУР. Атака ВСУ была отбита, противник понес значительные потери и отступил.

Вскоре позиции Росгвардии были обстреляны из минометов. Однако росгвардейцы с артиллерийскими подразделениями Минобороны нанесли ответный удар по минометной батарее. Кроме того, росгвардейцы зафиксировали запуски украинских БПЛА в лесном массиве и нанесли удар по выявленным местам запуска.

В ходе боя сотрудники Росгвардии совместно с военнослужащими не позволили националистам прорваться в населенный пункт, развернуть боевые порядки и совершить диверсионно-террористические акты. Огнем артиллерии уничтожено два танка, БМП и около 20 военнослужащих противника. Огнем из ПТУР спецназовцы уничтожили два БТР и БМП противника.


Михаил Фалалеев

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Росгвардия
Проекты
БПЛА
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