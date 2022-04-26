"Алмаз-Антей" работает над улучшением летно-технических характеристик ракет "Калибр"

Пуск крылатой ракеты "Калибр" с фрегата "Маршал Шапошников" из акватории Японского моря.

ЦАМТО, 25 апреля. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" работает над улучшением летно-технических характеристик крылатых ракет "Калибр" и повышением эффективности их боевого применения.

Об этом сообщил гендиректор АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков в интервью журналу "Национальная оборона".

"Естественно, работы по совершенствованию "Калибров" ведутся. Интерес у Минобороны к данному типу вооружения высокий. Планируем существенно улучшить летно-технические характеристики, повысить эффективность боевого применения. На выходе ждем изделие, существенно превосходящее нынешнее поколение", – сообщил он.

Семейство "Калибр" объединяет сразу несколько видов ракет: противокорабельные ЗМ-54К/ЗМ-54Т с проникающей боевой частью фугасного действия и ЗМ-14К/ЗМ-14Т для ударов по наземным целям и также оснащенные фугасными боеголовками. Все модели унифицированы по габаритам и умещаются в ячейки универсальных корабельных стрельбовых комплексов ЗС14. Варианты для подводных лодок "Калибр-ПЛ" заряжаются в 533-миллиметровые торпедные аппараты.

Как отмечает "РИА Новости", российский флот активно применяет "Калибры" для нанесения высокоточных ударов по военных объектам в ходе специальной военной операции на Украине. Боевое крещение ракеты прошли в контртеррористической операции России в Сирии.