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ЦАМТО

Чехия поставит ВС Украины самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика"

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122-мм самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика"
122-мм самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика".
Источник изображения: rg.ru

ЦАМТО, 25 апреля. Согласно информации, опубликованной чешским сайтом Echo24, Чехия 22 апреля начала поставки Вооруженным силам Украины 122-мм гусеничных самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика".

По информации ресурса, гаубицы 2С1 будут поставлены частной чешской компанией, закупившей гаубицы, ранее находившиеся на вооружении ВС Чехии. Официально власти Чехии не комментируют передачу артиллерийских систем, которая осуществляется через территорию Польши.

По данным Military Balance 2022, всего на вооружении ВСУ на начало года находилось 292 ед. 122-мм гаубицы 2С1. Таким образом, поставленные Чехией системы того же типа могут быть быстро введены в боевой состав подразделений и применены в ходе боевых действий.

Правительство Чехии 8 апреля уже подтвердило отправку Украине основных боевых танков, реактивных систем залпового огня, гаубиц и боевых машин пехоты. Правительство Чехии объявило, что продолжит оказывать Украине военную помощь, включая оружие и боевые машины.

2С1 "Гвоздика" – 122-мм самоходная гаубица советского производства, разработка которой началась в 1967 году. СГ была принята на вооружение в сентябре 1970 года.

Масса установки в боевом положении – 15700 кг, возимый боекомплект – 40 выстрелов (35 осколочно-фугасных и 5 кумулятивных), включая 24 во вращающейся башне и корзине и 16 – в кормовой части корпуса, расчет – 4 человека.

Максимальная дальность стрельбы – 15,2 км, максимальная прицельная скорострельность – 4-5 выстр./мин. Максимальная скорость движения по шоссе – 60 км/час, запас хода – 500 км.

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Украина
Чехия
Продукция
Гвоздика
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