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WarSpot

Германия выбрала «Чинуки»

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Источник изображения: warspot.ru

ВВС Германии определились с перспективным тяжелым вертолётом. Вчера, 24 апреля, газета Bild am Sonntag сообщила о выборе CH-47F Chinook в качестве замены устаревающим CH-53G.

По данным Bild am Sonntag, контракт, о подписании которого будет объявлено позже на этой неделе, будет включать в себя 60 CH-47F Chinook. Стоимость сделки оценивается в $5,4 млрд. Поставки первых вертолётов начнутся уже в 2025 или 2026 году.

Рендер CH-47F Chinook в составе ВВС Германии

Источник изображения: defbrief.com

В рамках программы Schwerer Transporthubschrauber (STH) для Бундесвера планируется закупить до 60 вертолётов с максимальным взлётным весом более 20 т. Учитывая, что требованиям Бундесвера соответствовали только два вертолёта (CH-53K King Stallion и CH-47 Chinook), борьба за контракт велась между Boeing и Sikorsky (входит в состав корпорации Lockheed Martin).

Вертолёт Chinook, разработанный в начале 1960-х годов корпорацией Boeing, получил своё имя по названию одного из индейских племён Северной Америки. Машина, построенная по довольно редкой продольной схеме расположения несущих винтов, дебютировала во время Вьетнамской войны, после чего началось её победное шествие по миру. На данный момент вертолёт, выпущенный количеством более 1000 экземпляров, продолжает производиться и остаётся на вооружении армий полутора десятков стран мира.

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  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Германия
Продукция
CH-47 "Чинук"
CH-53
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
Sikorsky Aircraft
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