Характеристики крылатых ракет "Калибр" улучшат

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" работает над улучшением летно-технических характеристик крылатых ракет "Калибр", рассказал гендиректор компании Ян Новиков в интервью журналу "Национальная оборона".

"Естественно, работы по совершенствованию "Калибров" ведутся. Интерес у Минобороны к данному типу вооружения высокий. Планируем существенно улучшить летно-технические характеристики, повысить эффективность боевого применения. На выходе ждем изделие, существенно превосходящее нынешнее поколение", — сказал он.

Семейство "Калибр" объединяет сразу несколько видов ракет: противокорабельные ЗМ-54К/ЗМ-54Т (с проникающей боевой частью фугасного действия) и ЗМ-14К/ЗМ-14Т для ударов по наземным целям (также оснащенные фугасными боеголовками). Все модели унифицированы по габаритам и умещаются в ячейки корабельных комплексов ЗС14. Варианты для подводных лодок "Калибр-ПЛ" заряжаются в 533-миллиметровые торпедные аппараты.

Боевое крещение ракеты прошли в контртеррористической операции России в Сирии. Сейчас российский флот активно применяет "Калибры" для нанесения высокоточных ударов по военных объектам в ходе специальной военной операции на Украине.