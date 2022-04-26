Войти
РИА Новости

Характеристики крылатых ракет "Калибр" улучшат

255
0
0
Малый ракетный корабль "Град Свияжск" запускает ракету "Калибр"
Малый ракетный корабль "Град Свияжск" запускает ракету "Калибр".
Источник изображения: © РИА Новости / Денис Абрамов

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" работает над улучшением летно-технических характеристик крылатых ракет "Калибр", рассказал гендиректор компании Ян Новиков в интервью журналу "Национальная оборона".

"Естественно, работы по совершенствованию "Калибров" ведутся. Интерес у Минобороны к данному типу вооружения высокий. Планируем существенно улучшить летно-технические характеристики, повысить эффективность боевого применения. На выходе ждем изделие, существенно превосходящее нынешнее поколение", — сказал он.

Семейство "Калибр" объединяет сразу несколько видов ракет: противокорабельные ЗМ-54К/ЗМ-54Т (с проникающей боевой частью фугасного действия) и ЗМ-14К/ЗМ-14Т для ударов по наземным целям (также оснащенные фугасными боеголовками). Все модели унифицированы по габаритам и умещаются в ячейки корабельных комплексов ЗС14. Варианты для подводных лодок "Калибр-ПЛ" заряжаются в 533-миллиметровые торпедные аппараты.

Боевое крещение ракеты прошли в контртеррористической операции России в Сирии. Сейчас российский флот активно применяет "Калибры" для нанесения высокоточных ударов по военных объектам в ходе специальной военной операции на Украине.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Украина
Продукция
Club-S
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
Калибр КР
Похожие новости
26.04.2022
"Алмаз-Антей" работает над улучшением летно-технических характеристик ракет "Калибр"
20.08.2018
Живучий "Палтус". Почему Россия делает ставку на дизельные субмарины
28.02.2018
"Буян" в кустах
17.11.2017
Подробности Государственной программы вооружения до 2027 года
15.12.2016
Выбор РИА Новости: главные события 2016 года в сфере обороны и безопасности
03.06.2015
Проекция силы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.04 13:36
  • 49
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 26.04 13:21
  • 24314
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.04 12:14
  • 10
В сети появились фото предположительно с крейсером «Москва» во время пожара
  • 26.04 11:51
  • 11
Новейшая гиперзвуковая ПКР YJ-21 должна обеспечить преимущество ВМС НОАК в Азиатско-Тихоокеанском регионе
  • 26.04 10:06
  • 1
Путин: в России пофамильно знают кураторов из ЦРУ, работающих с органами безопасности Украины
  • 26.04 08:45
  • 1
Ростех разработал первую российскую энергетическую установку для арктических платформ
  • 26.04 04:44
  • 10
Более 100 единиц парадной военной техники передислоцируется с Алабино в Печатники
  • 26.04 02:55
  • 17
Воины ДНР модернизировали БМП-2, установив динамическую защиту
  • 25.04 20:20
  • 1
В Минобороны подтвердили, что МБР «Сармат» станет носителем гиперзвукового блока «Авангард»
  • 25.04 11:36
  • 1
Германия планирует передать Украине бронированные тягачи для перевозки техники
  • 25.04 11:32
  • 2
На Украине Россия меняет тактику, но не стратегию
  • 25.04 11:01
  • 1
США поставят Украине бронетранспортеры M-113A3
  • 25.04 10:55
  • 1
Минобороны показало укрепрайон, захваченный у украинских военных
  • 25.04 00:46
  • 1
Американские военные получат новое оружие в 2023 году
  • 24.04 14:20
  • 8
Украина может получить дальнобойные и очень тяжелые САУ PzH 2000