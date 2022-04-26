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Интерфакс-АВН

"Алмаз-Антей" сообщил о серийном производстве новой системы ПВО С-500

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Я.Новиков
Я.Новиков.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 25 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - "Алмаз-Антей" ведет серийное производство систем противовоздушной обороны (ПВО) нового поколения С-500, сообщил генеральный директор концерна Ян Новиков.

"В настоящее время организовано серийное производство системы С-500 с использованием последних достижений отечественной науки и техники. Боевые возможности этой системы существенно превосходят возможности ранее созданных ЗРС и ЗРК. С-500 по силам стать основой системы ВКО (воздушно-космической обороны) России. В войска она поступит в сроки, определенные государственным оборонным заказом", - сказал Новиков в интервью журналу "Национальная оборона".

Разработанная концерном "Алмаз-Антей" система С-500 "Прометей" - новое поколение систем ПВО дальнего действия, которое сможет сбивать цели в ближнем космосе.

20 июля прошлого года на авиасалоне "МАКС-2021" вице-премьер Юрий Борисов заявил, что серийные поставки С-500 российским военным начнутся в 2022 году. В тот же день Минобороны РФ сообщило об успешных стрельбах С-500 и впервые опубликовало кадры испытаний этой системы. В Минобороны тогда заявили, что после завершения полного цикла испытаний планами оснащения предусматривается поставка первой системы С-500 в подмосковное объединение ПВО-ПРО.

Ранее главком Воздушно-космических сил Сергей Суровикин заявил, что С-500 сможет уничтожать спутники и гиперзвуковое оружие всех модификаций в ближнем космосе.

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Страны
Россия
Продукция
С-500
Компании
Алмаз-Антей
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Персоны
Борисов Юрий
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ГЗЛА
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