Дания поставила ВСУ РПГ AT4-CS

ЦАМТО, 25 апреля. Дания поставила Вооруженным силам Украины неназванное количество ручных противотанковых гранатометов AT4-CS.

Об этом сообщает Armyrecognition.com со ссылкой на фотографии, опубликованные в Twitter-аккаунте главного исполнительного директора датской компании Risk Intelligence Ганса Тино Хансена.

Издание напоминает, что 27 февраля Дания объявила о поставке Украине 2700 одноразовых ручных противотанковых гранатометов M72 EC LAW и 300 переносных зенитных ракетных комплексов FIM-92 "Стингер".

Позднее, 21 апреля, Дания одобрила еще один пакет военной помощи в размере около 90 млн. долл. для ВСУ. Во время брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 21 апреля премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Дания "будет делать все возможное для поддержки Украины и в будущем".

АТ4 – гранатомет совместной разработки шведской компании SAAB Bofors Dynamics и американской корпорации ATK. Он предназначен, в первую очередь, для борьбы с бронированными целями, однако может быть использован и в роли противопехотного вооружения. РПГ был разработан в различных вариантах: AT4 HEAT, AT4-CS, AT4-CS AST, AT4-CS ER, AT4-CS HE, AT4-CS HP и AT4-CS RS.

AT4-CS – модель, оснащенная той же боевой частью, что и базовый вариант AT4, однако использует метод запуска "встречным выстрелом", позволяющим запускать ракеты из "замкнутых пространств", что и обозначают литеры CS. Этот РПГ предназначен для ведения боя в условиях плотной городской застройки.