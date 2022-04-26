"Алмаз-Антей" сообщил о работах по усовершенствованию крылатой ракеты "Калибр"

Москва. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Крылатую ракету "Калибр", которой оснащают современные российские корабли и подлодки, планируется усовершенствовать, сообщил генеральный директор АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" Ян Новиков.

"Естественно, работы по совершенствованию "Калибров" ведутся. Интерес у Минобороны к данному типу вооружения высокий", - сказал Новиков в интервью журналу "Национальная оборона".

"Планируем существенно улучшить летно-технические характеристики, повысить эффективность боевого применения. На выходе ждем изделие, существенно превосходящее нынешнее поколение", - сказал Новиков.

"Калибр" - семейство российских крылатых ракет большой дальности, разработаны ОКБ "Новатор" (входит в "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").