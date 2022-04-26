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Военное обозрение

Израиль нанёс удар по Ливану

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Источник изображения: topwar.ru

По израильской территории сегодня ночью в сторону города Шломи была выпущена ракета, не долетевшая до населенных пунктов и упавшая в безлюдной местности возле кибуца Мацува, ее взрыв никому не причинил вреда. В ответ Израиль нанес удар по Ливану, откуда производился ракетный обстрел.

Об этом рассказали в пресс-служба ЦАХАЛ.

В Армии обороны Израиля заявили, что ее артиллерия вела огонь по месту запуска ракеты и еще одному инфраструктурному объекту.

В ответ на обстрел артиллерия Армии обороны Израиля нанесла удары по району запуска и инфраструктурной цели на юге Ливана

- сообщают израильские военные.

Они подозревают, что в пуске ракеты по территории их государства виновны представители палестинских вооруженных формирований. Согласно информации ливанской газеты «Аль-Ахбар», боеприпас была выпущен из района между Аль-Маалией и Клайей, южнее города Тира.

Арабская телекомпания Al Jazeera сообщила, что в ЦАХАЛ сегодня ночью зафиксировали запуск боеприпаса с территории Ливана, но не стали включать тревожную сирену. «Железный купол» также решили не задействовать.

Ответ Армии обороны Израиля был незамедлительным. Ее военнослужащие выпустили несколько десятков снарядов по месту запуска ракеты.

Обмен ударами между еврейским государством и арабскими территориями происходит на фоне обострения ситуации в Иерусалиме на Храмовой горе.

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Страны
Израиль
Ливан
Продукция
Железный купол
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