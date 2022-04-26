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Российская газета

Редкую немецкую противотанковую мину обнаружили в Изюмском районе

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Источник изображения: rg.ru


В Сети появилось сообщение о необычном и редком экземпляре противотанковой мины. Ее нашли в Изюмском районе Харьковской области.

Это мина немецкого производства PARM (Panzerabwehrrichtmine) в модификации DM22. Как сообщается, она в состоянии поражать бронетехнику на расстоянии от пяти до ста метров кумулятивной 128-миллиметровой гранатой с акустическим или инфракрасным взрывателем. Боеприпас оснащен источником питания и может находиться в боевом положении до 40 суток. Потом мина деактивируется.

К слову, данный вид противотанковой мины официально не стоит на вооружении ВСУ.

"РГ" уже писала о том, что на изюмском направлении находят оружие, которое поставляют западные страны. Это и ПЗРК, и различные противотанковые системы, а также стрелковое оружие, бронетехника.


Светлана Цыганкова

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