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Интерфакс-АВН

"Швабе" планирует подписать на выставке в Узбекистане соглашения по трансферу технологий

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Холдинг Швабе
Холдинг Швабе.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

Москва. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Линейку медицинского оборудования, новейшую SWIR-камеру, установку для очистки воды, другую продукцию представляет "Швабе" на открывшейся в Ташкенте международной выставке "Иннопром, сообщила пресс-служба холдинга в понедельник.

"Мы заинтересованы в сотрудничестве с Узбекистаном и готовы взять на себя обязательства комплексного технологического партнера. В том числе - в проектах, связанных с интеграцией инициатив в области создания объектов здравоохранения", - сказал генеральный директор "Швабе" Алексей Патрикеев, которого цитирует пресс-служба.

По словам Патрикеева, в рамках "Иннопрома" запланировано подписание ряда соглашений, большая часть которых касается трансфера технологий в сфере городской инфраструктуры и энергетического сектора республики. "Об этом и других актуальных темах мы рассчитываем поговорить с партнёрами непосредственно на площадке", - сказал Патрикеев.

Сообщается, что в экспозиции "Швабе" представлены разработки Уральского оптико-механического завода имени Э.С.Яламова (УОМЗ), НИИ "Полюс" имени М.Ф.Стельмаха, НПО "Орион", а также дочерней компании холдинга - "Швабе-Москва". Среди прочего представители оптической промышленности России демонстрируют разработки в области медицинского спецавтотранспорта, полевых госпиталей и платформ ранней диагностики и скрининга.

"В числе ключевых экспонатов - макет нового концентратора кислорода, предназначенного для подачи пациенту кислорода высокой концентрации, уникальная отечественная SWIR-камера, сконструированная в Москве инженерами НПО "Орион", которая может видеть сквозь самые разные преграды: туман, дым, тонированные стекла и не только", - отмечается в пресс-релизе.

УОМЗ представляет также пульсоксиметр Sensorex для измерения и непрерывного мониторинга сатурации, мобильный инкубатор Bonny, транспортируемый усилиями одного человека. НИИ "Полюс" имени М.Ф.Стельмаха демонстрирует установку, очищающую воду, в том числе от органических веществ, бактерий и вирусов.

"Цифровой контент "Швабе" также представлен в экспозиции Минпромторга России. Холдинг демонстрирует на тач-панели как устроена и функционирует единая платформа управления транспортной системой. Работа платформы показана на примере столичной ИТС, обслуживанием которой "Швабе" занимается с 2018 года", - сказано сообщении.

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Страны
Россия
Узбекистан
Компании
Минпромторг РФ
УОМЗ
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