Концерн "ВКО "Алмаз-Антей" заявил о запуске системы ПВО/ПРО С-500 в серийное производство

ЦАМТО, 25 апреля. Новейшая система ПВО/ПРО С-500 ("Прометей") уже запущена в серийное производство, заявил гендиректор предприятия-разработчика и производителя данного комплекса – Концерна "ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков.

"В настоящее время организовано серийное производство системы С-500 с использованием последних достижений отечественной науки и техники. Боевые возможности этой системы существенно превосходят возможности ранее созданных ЗРС и ЗРК. С-500 по силам стать основой системы ВКО России. В войска она поступит в сроки, определенные государственным оборонным заказом", – сказал он в интервью журналу "Национальная оборона".

Система С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению ЗРС "земля-воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Радиус поражения С-500 составляет около 600 км, отмечает "РИА Новости".